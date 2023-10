EEUU insiste a Israel en la urgencia de que llegue ayuda humanitaria para civiles en Gaza

11:29 AM

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, pidió este sábado al ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, que tenga en cuenta la protección de los civiles en Gaza y le urgió a permitir que llegue ayuda humanitaria a la franja.



En un comunicado, el Pentágono informó de la conversación mantenida hoy entre ambos, en la que hablaron sobre las operaciones de Israel en Gaza.



"El secretario subrayó la importancia de proteger a los civiles durante las operaciones" de las fuerzas israelíes y recalcó ante Gallant la "urgencia" de que la ayuda humanitaria llegue a los civiles en Gaza.



Lloyd también habló en esta conversación de la necesidad de que Hamás libere a los rehenes israelíes.

El Ejército israelí está "avanzando en las fases de la guerra" contra el grupo islamista palestino Hamás y los soldados de Israel atacan la Franja de Gaza por tierra, mar y aire, dijo este sábado el portavoz militar Daniel Hagari.



Mientras, la ONU advirtió hoy de que el corte de las telecomunicaciones vía móvil e internet en Gaza, iniciado el viernes poco después de que Israel anunciara una intensificación de sus ataques, está dificultando más sus labores humanitarias y ha perdido el contacto con algunas de sus agencias sobre el terreno.