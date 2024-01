Cuba cede a Uganda la presidencia rotatoria del Grupo de los 77 + China

Equipo de Periodistas

Enero 21, 2024 09:25 AM

Cuba entregó hoy la presidencia rotatoria del Grupo de los 77 (G77) + China al presidente de Uganda, Yoweri Museveni, en la apertura de la III Cumbre del Sur de ese bloque de países en Kampala.



“Ha sido un motivo de orgullo y honor para Cuba presidir por primera vez el G77 + China”, afirmó en representación de su país el vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés, durante su discurso inaugural en el Centro de Convenciones de Speke, que acoge la reunión en el sur de la capital ugandesa.



“Cuba apoyará siempre la defensa de la unidad dentro de nuestra rica diversidad, unidos en nuestros legítimos intereses de nuestros pueblos seremos más fuertes y nuestra voz será escuchada”, añadió Valdés.



El vicepresidente cubano aseguró que Uganda “podrá contar siempre con el total respaldo de Cuba, deseándole los mayores éxitos”.

Leer más: Los 'buzos' de La Habana: sumergirse en la basura para subsistir la crisis en Cuba



Museveni recordó en su primer discurso como nuevo presidente de turno del G77 + China el lema de esta cumbre, “Sin dejar a nadie atrás”.



“Estamos reunidos en un momento en el que los países en desarrollo siguen enfrentando múltiples desafíos globales que socavan nuestros esfuerzos nacionales y colectivos para lograr el desarrollo sostenible y nuestras aspiraciones de desarrollo nacional”, aseguró el mandatario ugandés.



Museveni lamentó que los avances para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible no “están a la altura de las expectativas de los países en desarrollo”.



Como Valdés, el presidente de Uganda también pidió la unidad del grupo para “garantizar que consigamos un orden económico internacional que sea justo y equitativo”.



“Para no dejar a nadie atrás debemos, como grupo, permanecer unidos en nuestra demanda a la comunidad internacional de apoyar a los países en desarrollo para abordar los desafíos globales, en particular, la pobreza, el hambre, la brecha digital y el cambio climático”, añadió el mandatario africano.



La cumbre de Kampala, que se clausurará este lunes, persigue dar un nuevo impulso a la cooperación sur-sur y fijar la postura de los países del G77 + China sobre las crisis internacionales.



También participa en el foro el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.



En nombre de China, asiste el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y viceprimer ministro, Liu Gouzhong.



El G77 + China está considerada la mayor coalición de países del sur global e integra a 134 países, incluido el gigante asiático.



El grupo, fundado en junio de 1964 con 77 países en desarrollo signatarios, busca ser una plataforma para que las naciones del sur global promuevan sus intereses económicos colectivos y mejoren su capacidad de negociación conjunta ante otros bloques de Estados.



La II Cumbre del Sur del G77 + China se celebró en Catar del 14 al 16 de junio de 2005.