Gálvez pide a López Obrador denunciar en EEUU reportaje que le vincula con narcotráfico

La precandidata a la presidencia por la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, llamó este miércoles al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a denunciar en Estados Unidos el reportaje sobre el presunto dinero del narcotráfico que recibió en su campaña en 2006.



"Es una acusación muy grave en contra del jefe del Estado mexicano", calificó Gálvez, exsenadora del conservador Partido Acción Nacional (PAN) durante su tercera 'Conferencia de la verdad', un ejercicio en el que busca contrarrestar las llamadas 'mañaneras' del presidente López Obrador.



"Esta mañana el presidente dijo que es una calumnia y me parece que el presidente está obligado a presentar una denuncia en Estados Unidos porque estar acusando al jefe del Estado mexicano, es muy delicada esta situación", añadió.



Esto en referencia al artículo publicado el martes por el periodista Tim Golden en el medio estadounidense ProPublica, en el que reveló que agentes antidrogas de Washington descubrieron supuesta “evidencia sustancial” de que el Cártel de Sinaloa aportó 2 millones de dólares a su campaña presidencial en 2006.





Además, Gálvez afirmó que “la participación de la delincuencia organizada en las elecciones ha sido permanente”.



Incluso, dijo que hubo acusaciones con pruebas contundentes de la participación de la delincuencia "y han ido ganando terreno", al denunciar que en muchos estados del país el partido del presidente, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), "decidió aliarse" con el crimen organizado.



"El presidente tiene que limpiar su nombre. Como él dice: ‘Lo que no mancha, tizna’ y debe ser el más interesado en que su nombre se limpie. No está bien que el presidente del Estado mexicano reciba una acusación de esta dimensión en un medio tan prestigiado como el que lo está haciendo", añadió Gálvez



Horas antes, en su conferencia diaria, López Obrador tachó como una "calumnia" el artículo, basado en fuentes de la Agencia de Control Antidrogas (DEA) de Estados Unidos.



“Aprovecho para decirlo, que no voy a llevar a cabo ningún juicio formal, pero denuncio no al periodista o a los periodistas, no denuncio a los medios, denuncio al Gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política", manifestó.



Remarcó que incluso la DEA afirmó que no había elementos para probar que su campaña presidencial en 2006, en la que perdió ante Felipe Calderón (2006-2012), recibió dinero por el narcotráfico.



Finalmente, pidió que la DEA aclare si es cierta o no esta información y cuál es la investigación que hicieron al respecto.