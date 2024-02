López Obrador califica de “muy vergonzoso” filtración en redes del teléfono de su hijo

Equipo de Periodistas

Febrero 24, 2024 04:36 PM

El presidente de México, Andrés Manuel lópez Obrador, calificó este sábado de “muy vergonzoso” la filtración en redes sociales del número de teléfono de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán.



“Así es la derecha, así son los conservadores, muy hipócritas, mucho muy hipócritas, esa es la doctrina del conservadurismo, realmente muy vergonzoso que actúen de esa manera”, dijo el mandatario a medios locales durante su gira por el norteño estado de Sinaloa, donde conmemoró el día de la bandera.



El gobernante mexicano se refirió así a la denuncia que hizo su primogénito en su cuenta de X sobre la filtración de su número telefónico, lo que consideró una venganza luego de que su padre difundiera en la conferencia mañanera el número de la corresponsal del diario The New York Times, Natalie Kitroeff.



Al respecto, López Obrador dijo que “no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad y de la justicia, sobre todo de nuestra soberanía, nosotros no somos como los otros presidentes que permitían que se violara la soberanía, nuestro país es un país independiente, libre, soberano”, afirmó.

La polémica surgió el jueves, cuando el mandatario mexicano exhibió una carta de Kitroeff con su teléfono y un cuestionario sobre una investigación de Estados Unidos, cerrada ahora, de supuestos sobornos del Cártel de Sinaloa y del Cártel de los Zetas que recibió la campaña de López Obrador en 2018 y que involucraba también a sus hijos.



La difusión de la información privada de la periodista desató una investigación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), además de un pronunciamiento de The New York Times y críticas de organizaciones como el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), que coincidieron en el riesgo que esto representa en México, uno de los países con más asesinatos de comunicadores.



Sin embargo, este viernes, López Obrador desestimó la investigación del Inai y defendió haber divulgado los datos de la periodista pues aseguró que no puede haber ningún reglamento, “no puede haber ninguna ley por encima del principio sublime que es la libertad".



"¿Y mi derecho? ¿Y el derecho a la calumnia? ¿Ella tiene derecho a la calumnia?”, remarcó.



Aunado a ello, este sábado López Beltrán acusó de venganza la filtración de su teléfono y denunció acoso a sus familiares, al tiempo que dijo que la situación no sólo lo afectaba a él sino que también ponía en peligro a su familia y su seguridad.



“No trabajo como periodista ni mucho menos en el sector público. Por lo tanto, deseo seguir manteniendo la privacidad de mi familia y la mía propia hasta que decida lo contrario”, concluyó en su publicación.