Lula y Macron afirman que el veto a la candidatura de Corina Yoris en Venezuela es "grave"

Equipo de Periodistas

Marzo 28, 2024 01:31 PM

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Francia, Emmanuel Macron, afirmaron este jueves que los impedimentos para la inscripción de la candidatura opositora de Corina Yoris en Venezuela son "graves".



Lula, que habló a la prensa en una comparecencia conjunta con su homólogo francés, de visita oficial en Brasil, puntualizó el que Yoris no haya podido inscribirse como candidata es algo que no tiene explicación "política ni jurídica".



"No quiero nada mejor ni peor para Venezuela, quiero que las elecciones sean hechas como en Brasil, con la participación de todos", indicó el mandatario brasileño.



En el Palacio de Planalto, el dirigente progresista recordó que se reunió con el jefe de Estado venezolano y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, al margen de cumbres internacionales recientes y le dijo que "lo más importante era restablecer la normalidad y no tener problemas en el proceso electoral".



En este sentido, Lula señaló que la polémica inhabilitación que pesa sobre María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras realizadas el año pasado, no suponía un "agravante" al desarrollo de los comicios en Venezuela, previstos para el próximo 28 de julio.



"A mí también me prohibieron ser candidato cuando era primero en los sondeos (en 2018, época en la que estaba en prisión por condenas por corrupción luego anuladas), ¿Y qué hice? Nombré a otro candidato y perdimos las elecciones, algo que forma parte del proceso democrático", explicó el líder progresista brasileño.



Sin embargo, calificó de "grave" que "la otra candidata", en alusión a Yoris, una académica de 80 años que hasta ahora jamás ha actuado en política y que no tiene ningún tipo de pendencia con la justicia, no haya podido registrar su aspiración.



Según la oposición venezolana, fueron las autoridades electorales venezolanas las que impidieron el registro de Yoris.



"Es una cosa que causó perjuicio (...) No tiene explicación jurídica ni política prohibir a un adversario ser candidato. Todos los adversarios tienen que ser tratados con las mismas condiciones", apuntó.



Por su parte, Macron, que este jueves concluyó una visita de tres días en Brasil, también tachó la situación en Venezuela de "grave" y advirtió que, en este contexto, las elecciones "no se pueden considerar democráticas".



"Condenamos muy firmemente la exclusión de la candidata de la oposición. Así la situación se ha degradado", apuntó el jefe de Estado francés.