Trump cree que Biden ha perdido "totalmente el control" con Israel

Equipo de Periodistas

Abril 10, 2024 01:07 PM

El expresidente estadounidense y precandidato republicano Donald Trump (2017-2021) afirmó este miércoles que el actual mandatario de EE.UU., el demócrata Joe Biden, ha perdido "totalmente" el control de la situación israelí.



"Ha abandonado a Israel, ha abandonado totalmente a Israel", dijo a la prensa a su llegada a Atlanta (Georgia), donde tiene previsto un acto de recaudación de fondos.



Trump consideró que Biden "no tiene ni idea de dónde está ni de a quién apoya", consideró que es una persona "con poca capacidad intelectual" y sostuvo que "cualquier judío que vote demócrata o vote a Biden debería hacerse examinar la cabeza".



Este mismo miércoles, en la Casa Blanca, Biden afirmó que todavía está negociando un posible alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás.





La víspera, en una entrevista con Univision, criticó la manera de actuar del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Gaza en respuesta a los ataques de Hamás el pasado 7 de octubre, que ha llevado a la ocupación por la fuerza de casi todo el enclave, la destrucción de viviendas y la muerte de más de 33.000 civiles.



"Creo que lo que está haciendo es un error. No estoy de acuerdo con su manera de hacer las cosas", indicó al medio latino estadounidense.



Biden dijo en esa intervención que lo que solicitaba "sencillamente" es un alto el fuego, que los israelíes permitan el acceso durante las próximas seis u ocho semanas de alimentos y medicinas.



Aunque en algunos medios se interpretó que reclamaba un cese de las hostilidades unilateral, desde su Administración se precisó posteriormente que no había habido un cambio en su política al respecto, que siempre ha ido acompañada de la petición de la liberación de los rehenes.



El mandatario afirmó también que "es escandaloso que esos cuatro o tres vehículos fueran golpeados por drones y destruidos" en una carretera para ayuda humanitaria en referencia a la ataque el 1 de abril contra tres vehículos de WCK, fundada por el chef español José Andrés, en el que fallecieron siete trabajadores humanitarios.



Biden añadió que Arabia Saudí, Egipto y Jordania están listos para movilizarse en la entrega de ayuda. "No hay excusa para no proveer ayuda médica y alimentos a esas personas. Se tiene que hacer ahora", sostuvo el líder demócrata.



Hamás e Israel negocian a través de intermediarios en El Cairo las condiciones de un alto el fuego tras seis meses de invasión y combates en la Franja que han dejado una profunda crisis humanitaria y más de un millón de personas en riesgo de hambruna.