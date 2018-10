ISIS DESTRUYE HATRA, UNA CIUDAD PREISLÁMICA DE 2.300 AÑOS EN IRAK

Un funcionario dijo a la agencia Reuters que el ministerio recibió informes de sus empleados en la ciudad norteña de Mosul, bajo control del grupo radical islámico, de que el complejo de Hatra fue arrasado el sábado. El funcionario dijo que era difícil confirmar las informaciones y que el ministerio no había recibido ninguna fotografía mostrando los supuestos daños. No obstante, un residente en la zona dijo que escuchó una potente explosión en la mañana del sábado y que varias personas cercanas aseguraron que militantes de Estado Islámico destruyeron algunos de los principales edificios de Hatra, y que estaban arrasando otras partes. Hatra está situada a unos 110 kilómetros al sur de Mosul, la mayor ciudad bajo control de Estado Islámico. Desde 1985 era Patrimonio de la Humanidad de la Unesco Hace una semana, los militantes publicaron un video que los mostraba destruyendo estatuas y tallas en el museo de esta ciudad, que exhibe piezas asirias y helenísticas con 3.000 años de antigüedad. El jueves atacaron los restos de la ciudad asiria de Nimrod, al sur de Mosul, con excavadoras. La agencia cultural de Naciones Unidas, UNESCO, condenó los actos como una "limpieza cultural" y dijo que eran similares a los crímenes de guerra. Un video sobre Hatra realizado por la UNESCO Hatra tiene 2.000 años de antigüedad. Fue capital del imperio de los partos entre los años 247 a. C. y 226, y del primer reino árabe. Es famosa por su imponente templo con pilares en el centro de un extenso sitio arqueológico, y por sus altas murallas, que le permitieron resistir invasiones del Imperio Romano. INFOBAE