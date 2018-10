COSTA RICA LEGISLADORES APRUEBAN RECONOCER COMO TRABAJO LABORES DOMÉSTICAS

Las labores del hogar, de cuido de niños, ancianos y personas con discapacidad serán consideradas como un trabajo que aporta a la economía del país. Así lo dispusieron los diputados al convertir en ley de la República el proyecto 18.073 “Para incluir el aporte del trabajo no remunerado de reproducción y cuido de la niñez, de la fuerza de trabajo de las personas adultas mayores, personas con discapacidad en los hogares, en el sistema de cuentas nacionales”, presentado por el exlegislador José María Villalta. La iniciativa obliga a determinar cuál es el aporte que realizan las mujeres que hacen trabajo doméstico al Producto Interno Bruto (PIB). Para registrarlo deberán realizarse encuestas periódicas del uso del tiempo, estableciendo un indicador denominado “Cuenta Satélite del Trabajo Doméstico No Remunerado”. La ministra de la Mujer, Alejandra Mora, calificó la aprobación como un enorme reconocimiento al trabajo de las féminas. "Aunque en los últimos tiempos los hombres han tenido una mayor participación en las tareas del hogar, las mujeres son las que siguen dedicando más del doble del tiempo a los quehaceres domésticos, el cuido de niños, niñas y adultos mayores, así como a realizar los mandados de la casa, por lo que enfrentan dobles y hasta triples jornadas de trabajo con consecuencias en su vida profesional y personal y sin ningún tipo de reconocimiento ni pago", enfatizó la MinistraAunque las mujeres no recibirán un salario por este tipo de trabajos, la titular resaltó que con este reconocimiento se podrá generar política pública y en futuro se abre la posibilidad de que se les establezca una pensión. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) es responsable de hacer cumplir la ley. EXTRA