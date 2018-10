31, Julio, 2015 31, Julio, 2015 11:04 a.m. 11:04 a.m.

AL QAEDA REIVINDICA EL SECUESTRO EN SIRIA DE REBELDES ENTRENADOS POR EEUU

La rama de Al Qaeda en Siria, el Frente al Nusra, reivindicó este viernes el secuestro de "rebeldes" entrenados por Estados Unidos a través de un comunicado. En Siria, se llaman rebeldes a los grupos y colectivos que desde el año 2011 -con el estallido de la llamada Primavera Árabe- luchan contra el régimen dictatorial de Bashar al Assad. En este contexto, el comunicado emitido por Al Nusra acusa a Washington de reclutar "fuerzas" de lo que denomina "la oposición moderada" para llevar a cabo un programa de entrenamiento y rehabilitación dirigido por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). "Hace pocos días, uno de esos grupos denominado División 30 entró en Siria (...) así que Al Nusra detuvo a varios soldados", aseguró el documento. El comunicado no especificó cuántos rebeldes habían sido capturados, o dónde o cómo sucedió la captura. Al Qaeda acusa a los combatientes de ser "agentes al servicio de los intereses estadounidenses en la región y de sus proyectos de luchar contra 'las organizaciones terroristas', como ellos nos denominan". El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), con sede en Londres, informó que Al Nusra había secuestrado a ocho rebeldes de la División 30 en una aldea al norte de la ciudad siria de Alepo el miércoles. Una vocera del Departamento de Defensa estadounidense negó el jueves esa reivindicación. En un comunicado publicado en su página Facebook el jueves, la unidad 30 denunció el secuestro del coronel Nadim Hasan y de sus compañeros y pide "a los hermanos del Frente al Nusra que los libere inmediatamente para preservar las filas de los musulmanes, y no debilitar los frentes con conflictos marginales". Este viernes la división informó que hubo cinco combatientes muertos y 18 heridos en enfrentamientos con el Frente al Nusra con el objetivo de tomar el cuartel general. Para Charles Lister, experto del Brookings Doha Centre, "el Frente al Nusra adoptó la forma más eficaz para socavar las iniciativas estadounidenses y occidentales de imponer su influencia en las dinámicas del conflicto en el norte de Siria". Siria atraviesa actualmente un momento de enorme intestabilidad política, marcado no sólo por la guerra civil entre Al Assad y los rebeldes y por la existencia del Frente al Nusra, sino también por la emergencia y la avanzada del temible grupo yihadista Estado Islámico (ISIS) en vastos territorios del país. INFOBAE