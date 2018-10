05, Agosto, 2015 05, Agosto, 2015 2:34 a.m. 2:34 a.m.

NACE EL PRIMER NIÑO LLAMADO 'GOKU' EN ESPAÑA

En la generación de los 90 muchos niños fueron ‘Goku’, ‘Vegeta’ o ‘Picolo’ en el patio del colegio. Al llegar a casa, perdían los poderes, las bolas de dragón y recuperabas tu clásico y aburrido nombre. Tal y como recoge ‘El periódico’, haciendo referencia al blog ‘padresfrikis.com’, unos padres han decidido inscribir en el Registro Civil a su recién nacido con el nombre de la popular serie. De hecho su padre, ‘Jc’, reconoce que cuando la comadrona conoció el nombre elegido para el bebé su respuesta fue de sorpresa y alegría. “Que sepáis que tenemos aliados frikis”, comentaba el papá de Goku. La elección de ‘Goku’ no fue una decisión sencilla. El orgulloso padre acudió al blog unos meses antes para que los usuarios le diesen ideas. Así encontró un post en el que se hablaba de que el nombre del personaje de ‘Dragon Ball’ no había sido utilizado aún en España, por lo que pensó que su futuro bebé sería el primero. ‘Jc’ reconoce que no ha tenido problemas por llamar a su hijo ‘Goku’, “ni en el registro ni en el hospital ni en la iglesia”. De hecho, hasta la familia “lo aceptan muy bien”. Que.es