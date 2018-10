27, Agosto, 2015 27, Agosto, 2015 1:49 p.m. 1:49 p.m.

OTTO PÉREZ MOLINA : “NO RENUNCIARÉ”

A pesar del paro nacional de hoy y de las multitudinarias manifestaciones, el mandatario dijo que tiene dos opciones "una es renunciar y otra es seguir al frente del país y enfrentar el proceso de antejuicio". Además, hizo saber que tomó la segunda decisión y "que enfrentará el proceso de antejuicio porque no tiene nada qué esconder". El mandatario, aseguró que la renuncia "es una demanda que el pueblo puede hacer pero que es una decisión que solo él podría tomar". Asimismo, Pérez rechazó los señalamientos que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), hizo en contra e insistió en que no tiene ninguna vinculación con la red de defraudación aduanera "La Línea". "Reconozco que no somos perfectos, que se hemos cometido errores. Como cualquier guatemalteco se comenten errores y que uno sea Presidente no quiere decir que no sea susceptible a cometerlos, pero lo importante es reconocerlos, enmendarlos y seguir para delante", agregó el gobernante. En cuanto al tema de las próximas elecciones Pérez hizo un llamado a la población a no insistir en que no se realicen los comisión pues "eso va contra la ley". "Que a algunos grupos no les gustan los candidatos no quiere decir que se rompa la ley. ¡Aquí deben haber elecciones!", exclamó el gobernante. Además, el Presidente pidió al pueblo paciencia, paz, serenidad y tranquilidad para que las cosas se den conforme la ley y "prometió que no está escondiendo nada, que no va a salir del país, que no va a huir, porque ese es su carácter y está dando la cara". También exhorto a los creyentes a "que sigan orando y que le pidan a Dios por la unidad de la nación para que Guatemala salga adelante, que no se detenga y que no retroceda como ha pasado en otros países". SIGLO 21