12, Septiembre, 2015 12, Septiembre, 2015 12:32 p.m. 12:32 p.m.

FRANCIA PROMETIÓ A SUS MUNICIPIOS 1.000 EUROS POR CADA REFUGIADO QUE RECIBAN

El gobierno de Francia ayudará a los municipios que reciban refugiados con 1.000 euros por cada plaza suplementaria que se cree. Bernard Cazeneuve, ministro de Interior francés, dio el anuncio este sábado en una reunión con alcaldes en París a propósito de la crisis migratoria. Francia se comprometió a recibir a unos 24.000 refugiados en dos años, además de los 6.750 para los cuales existe ya un pedido de la Unión Europea. Eso en conformidad con el plan de la Comisión para la repartición de unos 160.000 refugiados en los países de la Unión Europea. París también anunció la recepción de 1.000 solicitantes de asilo llegados a Alemania. "Es necesario respaldar a los municipios valientes, que miran al futuro con generosidad", dijo por su parte el primer ministro Manuel Valls, quien intervino al cierre de la reunión. "Bienvenidos refugiados", expresó otra manifestante durante la concentración en París este sábado En ese contexto, el presidente francés Francois Hollande se dirigió este sábado por primera vez a un centro de recepción de refugiados sirios. El centro, donde se encuentran actualmente centenares de inmigrantes, es el de Cergy-Pontoise. En vista de la visita, que duró una hora y media, el Palacio del Eliseo no la había informado a la prensa. El jefe de Estado dejó trascender que "habló bastante" con una decena de sirios, mientras les habría prometido, entre otras cosas, una respuesta de las autoridades a su pedido de asilo "dentro de 15 días". La ciudad de Múnich, al sur de Alemania, se declaró este sábado desbordada y sin camas suficientes ante la llegada de miles de refugiados en las últimas horas y la previsión de que sigan los flujos migratorios desde Austria todo el fin de semana. "Ya no sabemos qué podemos hacer con los refugiados", declaró a la prensa el alcalde de la capital de Baviera, el socialdemócrata Dieter Reiter, quien reclamó a los otros estados federados que asuman también su responsabilidad. Las autoridades locales estiman que hoy llegarán a Múnich alrededor de 10.000 nuevos solicitante de asilo, ya que, desde la medianoche hasta las 10:30, hora local, en la estación central se habían registrado ya 3.600 entradas, un nuevo récord. La capital de Baviera, la primera gran ciudad alemana que desde hace semanas encuentran los refugiados en suruta desde los Balcanes y Hungría por su cercanía a la frontera con Austria, ha preparado 5.200 plazas de emergencia para alojar a los recién llegados, pero no son suficientes. Según estimaciones realizadas ayer por el titular alemán de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, se espera que este fin de semana Alemania reciba 40.000 nuevos solicitantes de asilo. Varios ministros regionales de Interior han avanzado que sus territorios están ya saturados. INFOBAE