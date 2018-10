LOS 5 MÓVILES CON MEJOR DISEÑO

Muchos miran las características internas, pero a muchos otros lo que realmente les importa el exterior. No nos engañemos, cuando mostramos nuestro móvil a nuestros amigos nadie se fija en el procesador ni en la batería. Lo importante es que sea bonito, llamativo, que se sienta cómodo en la mano y te transmita buenas sensaciones. El diseño de los smartphones es uno de los puntos fuertes. Muchas veces nos dejamos llevar por las especificaciones, pero hoy toca hacer un repaso aComo podréis entender, todos son de gama alta y la mayoría con cuerpo metálico. Hemos tenido la oportunidad de tenerlo en mano y sin duda serán el centro de todas las miradas.Samsung ha hecho un trabajo impresionante con el S6 Edge+. Tenemos un cuerpo metálico que ofrece un tacto excelente, los colores del dispositivo le dan un carisma propio y esaY no solo tenemos un diseño que llama la atención a distancia, cuando lo cogemos en mano se siente cómodo y muy ligero, de hecho esdel mercado con 153 gramos. El Nexus 5X ha defraudado por su diseño, justo lo contrario que el Huawei Nexus 6P. Una phablet con cuerpo. En mano se siente extraordinario y balanceado. Se le criticó la protuberancia negra, pero lejos de molestar le da un toque distintivo al dispositivo. En nuestra unidad no hemos visto ningún rasgullo en la pantalla gracias a Gorilla Glass 4 ni tampoco atrás. Los detalles como el toque rugoso del botón encendido se agradecen. El lector de huellas es accesible y rápido y es de esos móviles que en mano te hacen sentir lo que cuestan. Xiaomi ha hecho un trabajo excelente con su phablet con un diseño construido desde cero para evitar cualquier crítica de inspiración. Tenemos un tamaño bastante compacto, unen la parte trasera. El contraste entre los dos lados es magnífico. Dispone de un buen sonido, una pantalla nítida y brillante y un grosor de solo 7mm. No esperábamos encontrar un diseño tan logrado en el buque insignia de ZTE, pero hay que reconocer que es una de las sorpresas del año. Al menos en el apartado estético. La gama Axon dispone de unpara diferenciar y mejorar el agarre. Tenemos el sensor de huellas justo debajo de la cámara, lo que ayuda a mejorar todavía más el tamaño contenido. Un salto de calidad que lo pone a la altura de la competencia para luchar por ser el móvil más bonito. Sony ha presentado tres dispositivos este año, pero si tenemos que quedarnos con uno por su diseño es con el Xperia Z5 Premium. Tiene un tamaño considerable, pero es cómodo en mano. No se hace pesado y el cristal que utiliza la gama Xperia nos convence desde hace tiempo. En este modelo además tenemos que añadir esa pantalla con resolución 4K y eseque no habíamos visto en un smartphone de gama alta y que además de llamar la atención, es muy útil. http://www.elandroidelibre.com/