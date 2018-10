04, Enero, 2016 04, Enero, 2016 3:13 a.m. 3:13 a.m.

NUEVE PREDICCIONES FINANCIERAS PARA 2016

None

1-Los precios del petróleo van a seguir bajos todo el año. ​ En promedio, en el 2016, los precios del crudo estarán más bajos que los del año pasado. En 2015 comenzamos el año con precios ligeramente por arriba de 50 dólares, que hoy, cuando están debajo de 30, se ven inalcanzables. Eso implicará que la gasolina 3 por ciento más barata con la que arrancamos el 2016, será un buen negocio para el gobierno pues comprará en promedio gasolina que será 30 o 40 por ciento más barata que la que compraba el año pasado y aquí sólo será 3 por ciento más baja. 2-Habrá incertidumbre financiera. Cada reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal generará la expectativa de que podría venir un nuevo aumento de las tasas. Tan cerca como el 28 de enero conoceremos la primera decisión de un año que, en conjunto se espera que traiga un alza de 1 punto porcentual en las tasas en EU. 3-El dólar seguirá caro todo el año pero no habrá mayor devaluación. ​ La devaluación esperada para este año será prácticamente de cero respecto al 2015. Pero no habrá un abaratamiento de la moneda norteamericana precisamente porque el alza de las tasas conducirá a que la demanda de activos financieros en dólares sea elevada y eso mantendrá cara la divisa. 4-Tendremos un crecimiento moderado y desigual. Aunque el PIB de México pueda crecer ligeramente por arriba del 2.5 por ciento este año, será muy difícil que llegue al 3 por ciento. Pero ese gran promedio solo ocultará el dinamismo de sectores y regiones que no perderán el ritmo, como el Bajío o algunas zonas del norte, y el eterno retraso de sectores como el sur o zonas del centro del país. 5-La inflación ya no estará en los mínimos históricos. Finalmente, la devaluación del peso impactará en algunos precios y el índice de precios al consumidor terminará el año con un crecimiento ligeramente superior al 3 por ciento, por arriba de los mínimos históricos del año pasado. 6-Ya no podrán bajar más las tarifas eléctricas. Será muy difícil que las tarifas de la luz para la industria continúen con las reducciones que vimos en el 2015, pues en buena medida obedecieron a la caída de los precios del gas, cuyos precios seguirán bajos pero ya no con mayores caídas. 7-El mercado interno seguirá robusto pero ya no crecerá como en 2015. Será muy complicado ver los crecimientos del empleo formal a tasas de 4.5 por ciento, como el año pasado, lo que producirá un mercado interno que no va a tener el mismo dinamismo que en los pasados meses. Sin embargo, hay elementos para pensar que podrá mantener las tasas de más de 3 por ciento y será un factor importante para el crecimiento del PIB de 2016. 8-Las finanzas de Pemex seguirán contra las cuerdas. Los cambios legales y la caída de los precios del crudo mantendrán débiles las finanzas de la empresa más grande de México. Seguramente veremos todavía más esfuerzos para eficientar su operación pues de lo contrario podría estar en riesgo su viabilidad. 9-México será una de las economías que más crezcan en AL. Pese a todo, México seguirá como estrella de América Latina y será uno de los países con el crecimiento potencial más elevado para el mediano plazo entre todos los emergentes. Tomado de El Financiero