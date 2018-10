22, Enero, 2016 22, Enero, 2016 7:27 a.m. 7:27 a.m.

KIM KARDASHIAN APUESTA 1 MILLÓN DE DÓLARES

Una nueva discusión entre Kim Kardashian y Kris Jenner derivó en una apuesta millonaria, según se pudo ver en un adelanto del episodio del próximo domingo de Keeping Up with the Kardashians. La esposa del rapero Kanye West le recriminó a su madre el faltante de unas losas de mármol que, según ella, no se consiguen en los Estados Unidos. "Cuando nos mudamos con mi mamá por primera vez compramos toda una tonelada de mármol, todas estas losas de fuera del país, y se llevó mi mármol. Nunca me lo ha mencionado, nunca ha pagado por él", contó Kim antes de la difusión de las imágenes del fuerte intercambio. "Tuve que cambiar todo el baño de Kanye [West] ", le recriminó la empresaria y modelo, por ese entonces embarazada de su tercer hijo, Saint (nacido el 5 de diciembre de 2015). "¿En serio? ¿En serio?¿Porque te faltaba una losa de mármol?", le respondió Kris, a lo que Kim le contestó: "No. Nosotros necesitábamos 10, y tú te has llevado 10". "Tomé seis", le dijo su madre, a lo que su hija rápidamente le insinuó que no había pagado por ella. "¿Me estás cobrando el mármol?", preguntó Jenner atónita. "Absolutamente", fue la respuesta que obtuvo. La discusión continuó, ya que Kim aseguraba que el mármol no se consigue en los Estados Unidos y debieron comprarlo en Italia. "¿Cuánto me darías si te encuentro 10 losas de calacatta oro?", le preguntó Kris en la discusión que se pudo ver en el adelanto de un nuevo episodio de Keeping Up with the Kardashians. "1 millón", le contestó Kim, y ambas se dieron la mano para cerrar la puesta."Si tengo que arrancarlas de ese baño lo haré, pero te encontraré 10 losas", le advirtió Jenner. Infobae