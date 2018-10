DUELO NACIONAL EN COSTA RICA POR FALLECIMIENTO DE TURISTAS

8:42 a.m.

El gobierno de Costa Rica decretó duelo nacional de un día, a partir de este lunes 25 de enero, por el lamentable naufragio de una panga en la Costa Caribe nicaragüense, en la que perecieron 13 ciudadanos de ese país. El diario La Nación, de Costa Rica, citando un comunicado oficial, precisa que las instituciones y ministerios deben izar el Pabellón Nacional costarricense a media asta en señal de luto. "Me uno al profundo pesar que embarga a las familias de las personas fallecidas en el trágico naufragio de una embarcación en el Caribe nicaragüense. Especialmente le hago llegar la más sincera condolencia del Gobierno de la República a las familias costarricenses que hoy lloran la pérdida de un ser querido" dijo Solís, según el comunicado. En declaraciones a los medios locales, el canciller costarricense, Manuel González, afirmó que su país no hará ninguna advertencia de viaje a la Costa Caribe de Nicaragua, dado que el naufragio se dio por un accidente, el cual pudo haber ocurrido en cualquier otro lugar. Indicó que el Gobierno de Nicaragua no es responsable de lo ocurrido, a como tampoco lo es el gobierno de Costa Rica. Solamente es responsabilidad de la justicia del gobierno nicaragüense ver lo del proceso (judicial) del operador (Hilario Blandón) de la panga, afirmó el canciller González. Fuente: Radio La Primerisima