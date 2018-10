VIRUS DEL ZIKA: TODO LO QUE NECESITAS SABER

Más que una picadura, evidencias de transmisión por vía sexual y sanguínea.

¡Ojo, si estás embarazada! Las consecuencias del Zika para un bebé en desarrollo pueden ser graves.

De momento, la prevención es la única solución.

Hasta hace bien poco el Zika era una enfermedad rara que no llamaba la atención, pero tras el descubrimiento de su posible relación con la microcefalia todas las alarmas han saltado. Te explicamos en qué consiste, cómo se contagia y qué medidas se están tomando contra esta enfermedad. Es la cuarta emergencia sanitaria global que declara la OMS tras la del ébola del año 2014. El virus de Zika, una poco conocida y rara enfermedad , se está expandiendo por América y Oceanía. Este virus se propaga principalmente por la picadura de un mosquito Aedes y suele ser confundida con el dengue. De hecho, los síntomas más comunes son tan parecidos a los de un dengue suave (fiebre, sarpullidos, dolor artícular y conjuntivitis) que esta similitud está suponiendo una verdadera traba para conocer el verdadero alcance de la tragedia.Aunque hasta ahora los casos de estos tipos de transmisión parecían poco frecuentes, autoridades de Texas (EEUU) acaban de confirmar que han detectado un posible caso del virus Zika transmitido sexualmente en su territorio. En caso de que se confirme, se trataría del segundo caso de transmisión sexual del que se tiene conocimiento. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) está trabajando en recomendaciones sobre la prevención por transmisión sexual del virus, haciendo especial hincapié en los compañeros sexuales de mujeres que estén embarazadas o puedan estarlo que hayan sido contagiados. También se están tomando medidas en el campo de las donaciones de sangre, pidiendo a las personas que hayan viajado a las zonas afectadas que no donen sangre en un plazo de 28 días, para así evitar riesgos de contagiar a otros.Las alarmas aumentaron en noviembre, cuando el Ministerio de Salud brasileño alertó haber encontrado una relación entre el aumento de casos de microcefalia y la extensión de esta enfermedad. Y aunque parece pronto, ya hay cinco estudios epidemiológicos que confirman que hay un mayor riesgo de aparición de microcefalias y malformaciones del feto asociado a una infección de este virus en el primer trimestre del embarazo. El virus Zika atraviesa la placenta y afecta al desarrollo del cerebro del bebé, causando esa microcefalia, un crecimiento de la cabeza más pequeña de lo normal. El Ministerio de Sanidad ha emitido un documento donde recomienda a las embarazadas evitar el contagio y consultar a nuestro médico en caso de viajar a los países más afectados: Brasil, Colombia, El Salvador, la Guayana Francesa, Martinica, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Surinam, Venezuela y Puerto Rico. Aunque en este listado no se incluyen todos los países, sí se considera que el virus Zika está afectando ahora a 24 países.Hasta el momento no existe ninguna vacuna para tratar la enfermedad, aunque las autoridades indias han declarado en las últimas horas que han dado con una vacuna . Pero, a priori, lo mejor que podemos hacer es actuar con prevención. Para ello, el Ministerio de Exteriores ha publicado unas recomendaciones para reducir el riesgo de infección si viajamos a esas zonas: 1) Cubrir la piel expuesta con camisas y pantalones largos, y sombreros. 2) Usar repelentes con al menos 35-45% de DEET (no recomendados en el caso de niños menores de 3 meses). 3) Dormir en alojamientos con aire acondicionado (el mosquito evita el clima frío). 4) Embarazadas, viajeros con trastornos inmunitarios o enfermedades crónicas graves o personas que viajen con niños deben consultar antes de viajar en un Centro de Vacunación Internacional. En definitiva, la prevención es primordial si tenemos que viajar a alguno de los países afectados y corremos el riesgo de entrar en contacto con el virus. Y en el caso de que existan posibilidades de transmisión sexual, los preservativos son el mejor método para evitar cualquier tipo de infección.