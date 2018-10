21, Julio, 2016 21, Julio, 2016 1:15 p.m. 1:15 p.m.

PORTUGUÉS LIDERA PRIMERA VOTACIÓN PARA SECRETARÍA GENERAL DE LA ONU

None

Este jueves inició el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para el proceso de selección del sucesor del secretario general Ban Ki-moon, con una primera votación encabezada por el ex Primer ministro de Portugal, Antonio Guterres. Entre más de 12 candidatos en disputa Guterres, venció por poca diferencia al ex presidente esloveno Danilo Turk. De los candidatos seis son mujeres, entre ellas la canciller argentina Susana Malcorra y la costarricense Christiana Figueres, ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático. Cada embajador, acompañado de un solo diplomático para limitar las filtraciones de información, podía asignar a cada candidato una de las tres menciones siguientes: "respaldar", "desalentar" o "sin opinión". Guterres obtuvo 12 votos de "alentar", mientras que Turk recibió 11, según fuentes diplomáticas. Esta primera votación, a puertas cerradas y con voto secreto, será seguida por muchas otras instancias probablemente hasta octubre.