02, Diciembre, 2016 02, Diciembre, 2016 10:20 a.m. 10:20 a.m.

CIENTÍFICO STEPHEN HAWKING ES INTERNADO DE EMERGENCIA

El físico y cosmólogo británico Stephen Hawking fue llevado a un hospital en Roma para realizarse controles el viernes, después de sentirse mal de salud, pero su estado no sería grave, afirmó un portavoz, a medios internacionales. El físico, de 74 años y que se encontraba en Roma para asistir a una conferencia de la Academia Pontificia de Ciencias y se reunió con el Papa Francisco el lunes, fue trasladado al hospital Gemelli de la capital italiana. Hawking, autor de varios libros, sufre de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que afecta a las neuronas motoras, no estaría grave. El portavoz indicó que los planes para que el científico y su equipo dejaran Italia el sábado no habían cambiado.