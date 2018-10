06, Febrero, 2017 06, Febrero, 2017 7:38 a.m. 7:38 a.m.

TERREMOTO DE 5,7 GRADOS SACUDIÓ COLOMBIA

None

Un terremoto de magnitud 5,7 grados en la escala de Richter con epicentro en el centro de Colombia sacudió este lunes gran parte de ese país sudamericano, incluida Bogotá, sin reportarse afectaciones hasta el momento, informaron fuentes oficiales. "A las 08:02 a.m. (hora local colombiana) se presentó un sismo con magnitud 5,7 epicentro a 5 km. al sureste de la cabecera" del municipio de Colombia, en el departamento del Huila (centro), indicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), señalando que el terremoto fue sentido en varios puntos, entre ellos, la capital Bogotá y Cali, tercera ciudad del país. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) "informa que hasta ahora no hay afectaciones tras sismo en Colombia (Huila). Seguimos atentos a más reportes", tuiteó el presidente Juan Manuel Santos minutos después del temblor. En Bogotá, el servicio de bomberos recibió llamadas alertando del sismo, pero no se han informado ni lesionados ni problemas con las estructuras. "Atentos a cualquier eventualidad", informó a periodistas una vocera de la Alcaldía. En la capital, donde viven más de 7 millones de personas, colegios y oficinas fueron evacuados por precaución.