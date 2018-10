OFRECEN ADOPTAR A LOS 13 HIJOS TORTURADOS POR SUS PADRES EN EE.UU.

11:36 a.m.

Luego de que los Turpin se declararan culpables por los delitos de tortura, aislamiento, abuso infantil, y actos lascivos por parte del padre contra una de sus hijas de 14 años, varias personas se ofrecieron a adoptar a los 13 hijos de la pareja. Kimberly Trone, portavoz de los servicios sociales del condado de Riverside, dijo que "Ha habido ofertas de adopción", donde se desarrolla el caso contra David y Louise Turpin, de 57 y 49 años, respectivamente."Solo puedo hablar sobre esas ofertas que hemos recibido y muchas de ellas incluyen acoger a las 13 víctimas, tomando en cuenta por supuesto que todavía hay mucho a ser decidido y esas decisiones se tomarán en la corte", señaló Trone.Por otro lado, dijo no estar autorizada para comentar el paradero de los hijos de los Turpin, así como su estado de salud. Todos las acusaciones conllevan a una pena de entre 94 años de prisión y cadena perpetua. La jueza Emma Smith firmó este miércoles una orden, con vigencia hasta 2021, para que la pareja no pueda tener ningún tipo de contacto con sus hijos, solo a través de su abogado. Los Turpin fueron arrestados el domingo 14 de enero en su residencia en la pequeña localidad de Perris, situada al sureste de Los Ángeles, después de que los oficiales constataran las terribles condiciones en las que mantenían a sus 13 hijos biológicos, de 2 y 29 años.La denuncia la hizo una de sus hijas, de 17 años, quien llamó al servicio de emergencia, tras lo cual la policía encontró a tres niños esposados, con cadenas y candados, una práctica repetida en una casa sucia y maloliente.Según la fiscalía, todos los niños fueron sometidos a un "abuso prolongado", que incluía palizas y estrangulamiento como forma de castigo, además de no permitirles más de un baño al año. *Información cortesía AFP.