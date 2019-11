Maduro sigue en el poder porque se han desperdiciado oportunidades, asegura ex Jefe del gobierno Español

El exjefe del gobierno español José María Aznar, ha dicho que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, sigue en el poder porque se han desperdiciado oportunidades y también el impulso para derrocarlo.

Aznar hizo estas declaraciones el miércoles a la periodista Idania Chirinos, directora de contenidos del medio colombiano de televisión NTN24 durante el IV diálogo presidencial y la cátedra Mezerhane que se desarrolla en Miami.

"La política es un ejercicio de aprovechar oportunidades, y si las oportunidades se desperdician pues entonces surgen otras realidades que las sustituyen" dijo Aznar.

"Hubo un momento en el cual había una conjunción de gobiernos muy favorables, que fueron capaces de hacer la declaración de Lima ... de moverse en la OEA, y parecían capaces de articular una política. En gran medida esa iniciativa sigue, pero su impulso … se ha perdido y eso es lo que motiva que Maduro siga en el poder en Venezuela", explicó.

"Al final", dijo Aznar, "solamente, como yo he dicho desde hace tiempo, solamente una intervención era posible para acabar con el régimen de Maduro".

SEE ALSO: Marco Rubio sobre gobierno en disputa de Venezuela: "El régimen está realmente estancado"

A un señalamiento de la periodista de que el problema es que parece que ningún país está dispuesto a intervenir, Aznar respondió que "excepto los que ya han intervenido. Cuba ha intervenido. Rusia ha intervenido. China ha intervenido. Pero los que deben intervenir no intervienen"·

En ese sentido, Aznar resaltó la posición de Cuba en este contexto, sugiriendo que las presiones contra La Habana han ido menguando.

"Yo no he cambiado de posición con relación a Cuba. En el año 1996, planteé una posición común a la Unión Europea que ha durado hasta hace muy poco tiempo, y que desgraciadamente ha sido modificada, y que era muy clara: la cooperación no es posible si no existe un respeto a los derechos humanos, y a la disidencia cubana claramente un respeto muy manifiesto", dijo.

"Esa posición se ha abandonado, y se ha llegado incluso a la contraria, es decir, que Estados Unidos han reestablecido relaciones diplomáticas con Cuba, sin condiciones. Y otros países también. Entonces hacer eso lo que hace es consolidar la situación de Cuba. Y Cuba tiene una grandísima historia, el régimen castrista, de intervencionismo en otros países latinoamericanos. Es el responsables de muchas muertes, de muchas guerras, de muchas violencias en muchos países latinoamericanos", afirmó.

Además agregó que “la influencia de Cuba en Venezuela es evidente, la conoce todo el mundo, en las Fuerzas Armadas, en los servicios de inteligencia, en los servicios de información. Y esa penetración en otros países es una realidad que también conocemos".

Aznar opina sobre Guaidó

Acerca del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y su apoyo internacional, Aznar opinó:

"Cuando sesenta países, encabezados por el país más poderoso del mundo, reconocen a un presidente y no pasa nada, pues la verdad es que no se ha avanzado mucho. La consolidación de esa situación solo puede producir efectos más negativos. Porque es una lectura muy sencilla: quién gana y quién pierde. Normalmente los que van ganando estimularán todo tipo de movimientos en distintos países que les consoliden su posición, y eso es lo que está pasando en este momento".

A una pregunta de la periodista sobre si hay salida para las amenazas a la democracia existentes actualmente en América Latina, el exjefe del gobierno español respondió que sí:

"Sobre todo lo que hace falta es que los defensores de la democracia se movilicen. Ya decía un gran pensador conservador, que lo que hace falta para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Los que creemos en las democracias liberales tenemos que movernos, movilizarnos, y hablar y utilizar todas nuestras posibilidades".