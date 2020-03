En la conferencia matutina de este viernes, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, detalló que la segunda prueba al paciente con síntomas de COVID-19 en la Ciudad de México resultó también positiva

México confirmó este viernes dos casos de coronavirus, los primeros en el país y el segundo y tercero en América Latina.

El subsecretario de Salud Pública, Hugo López-Gatell, dijo a reporteros que uno de los enfermos está en la capital y el otro en el estado norteño de Sinaloa, y que ninguno de ellos dos está grave.

Un hombre que estuvo en el norte de Italia, donde se han registrado 650 casos de coronavirus, dio positivo en una prueba inicial en la Ciudad de México y un segundo análisis confirmó el diagnóstico.

El otro, según López-Gatell, es alguien que tuvo contacto con el primero.

Agregó que se ha aislado al menos a cinco contactos familiares del primer enfermo y que este se encuentra aislado.

López-Gatell dio la información durante la conferencia de prensa matutina diaria del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien llamó a la calma en el país.

En el caso del crucero MCS Meraviglia que atracó en Cozumel, el funcionario federal apuntó que no hay COVID-19, solo Influenza, por lo que en próximas horas podrán desembarcar

“Hacer un llamado a la población, (el COVID-19) no se puede contener, esto no quiere decir que no se pueda mitigar la transmisión hasta la eliminación del virus. No es una enfermedad grave, el 90 por ciento son síntomas leves. Todos tenemos que actuar, la epidemias se contiene en la comunidad, la pronta atención de los síntomas y el reporte de cualquier caso sospechoso”, señaló López-Gatell Ramírez

López Obrador dijo que las autoridades reportarán diariamente el progreso de los casos y que el país tiene “la capacidad para manejar la situación”.

El primer caso de coronavirus en Latinoamérica fue confirmado el martes de esta semana en Brasil, un hombre de 61 años que había llegado de Italia.