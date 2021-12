La abogada señaló que hay algunos casos de ciudadanos que no los deportan de manera expedita, pero aclaró que esa no es la corriente.

La abogada y supervisora de los casos en Nicaraguan American Human Rights Alliance (NAHRA) Astrid Carolina Montealegre informó que las deportaciones de nicaragüenses desde Estados Unidos nunca se han detenido, por lo cual llamó a los ciudadanos a emigrar solo si son perseguidos por su gobierno, de lo contrario serán deportados en menos de 24 horas.

“El título 42, es una ley que inició la pandemia del covid-19 para proteger la salud y el bienestar del pueblo norteamericano, esa ley permite que los agentes de inmigración en su plena discreción para mantener la protección de la frontera (...) entonces hay una negación de los derechos en el caso de los solicitantes de asilo por qué no se les permite presentar su caso, simplemente se le recibe y son deportados muchas veces en menos de 24 horas”, explicó Montealegre.

Por otro lado, la abogada señaló que hay algunos casos de ciudadanos que no los deportan de manera expedita, pero aclaró que esa no es la corriente.

“La corriente es que si están deportando a esas personas que entran indocumentados, inclusive a nicaragüenses, no tenemos trato preferencial para los nicaragüense (...) entonces viene un nicaragüense entra indocumentado puede ser que lo deporten sin darle la oportunidad de presentarse. Texas es uno de los estados más estricto que está implementando esta ley y tenemos muchos nicaragüenses en centros de atención en el estado de Texas”, expresó

HAHRA explicó que existe una política para solicitantes de asilo MPP (Siglas en inglés), pero uno de los requisitos es que podrás solicitar asilo mientras estás en México.

“Los requisitos son el formulario i-589 preparado en inglés, dos fotos tamaño pasaporte tomada en los últimos 30 días, una declaración personal de máximo 10 páginas y también pruebas de cualquier persecución que tengan y prueba de identidad, si no quieren cargar con su pasaporte en original pueden cargar con una fotocopia y que un familiar o una persona de confianza le puede enviar el original por correo cuando esté en su destino final y así no no corre el riesgo de que se lo roben o que caiga víctima de trata de personas o algo así”, explicó

La especialista informó que actualmente existen personas que están haciendo procesos de migración pero permanecen en México “Estados Unidos valora su caso y deciden si van a poder entrar con asilo, se pone de acuerdo con México el cual procesa a los refugiados para estar en México y les da permiso de trabajo”

Anita Wells, presidente de NAHRA, aclaró que la organización no tiene ninguna influencia “no depende de nosotros, recibí un mensaje de una madre en Nicaragua, dicen que usted puede ayudarnos a conseguir el asilo, es una equivocación nosotros los tomamos de la mano, ayudamos, acompañamos y hemos logrado ya bastante casos, pero no depende de nosotros”

En 2020 en ese año fiscal el Departamento de Estado de los Estados Unidos reportó que el número de nicaragüenses entrando a los Estados Unidos indocumentado fue 3,164.

En este año fiscal de octubre 2020 a septiembre del 2021, el número de nicaragüenses capturados mientras cruzaban ilegalmente la frontera fue de 50 mil 722 esto es un incremento de más de 1,500 por ciento “tenemos que tomar eso en cuenta cuando estamos viendo los tiempos de proceso, cómo están saturados tanto las oficinas del gobierno como la organizaciones internacionales y locales que apoyan a migrantes incluso de los albergues. Este incremento se debe directamente a la situación que atraviesa el país, la crisis sociopolítica y a la represión del régimen ortega-murillo y también tiene que ver con las leyes actuales”

Para mayor información u acompañamiento dirigirse a NAHRA