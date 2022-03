Desalojan a cientos de personas en la Carpio Costa Rica, la mayoría nicaragüenses

La Fuerza Pública de Costa Rica procedió este miércoles a desalojar a 800 familias del precario conocido como La Carpio en La Uruca, San José, luego de que invadieran una propiedad privada desde hace una semana aproximadamente. Se estima que la mayoría de los desalojados son de origen nicaragüense.

De acuerdo con Daniel Calderón, Director de la Fuerza Pública, hasta el momento se han reportado dos oficiales heridos debido a que los pobladores empezaron a lanzar piedras a los oficiales que se encontraban desalojando o los ciudadanos. La Fuerza Pública utilizó Bombas Lacrimógenas para tratar de esparcir a las personas.

Recuerde Leer: Secuestran a familia nicaragüense en México, carteles piden 5 mil dólares por persona

“Fuimos objeto de una agresión, iban a prendernos fuego, nosotros llegamos pacíficamente desde la mañana por una invasión ilegal en una propiedad privada y fuimos agredidos por un grupo de muchachos… Nos agredieron a todos los policías con piedras pero aquí estamos Fuerza Pública no va a echar para atrás y ya estamos haciendo el desalojo a como se debe” dijo el director regional de San Jose, Randal Picado.

“Son más de 100 ranchos pequeños construidos con latas, plástico y bambú, algunos tienen tiendas de campañas. La policía se va a mantener en el sitio hasta que se vayan y se le entregue el lugar a su propietario. La zona invadida se ubica al frente del relleno sanitario de La Carpio y podemos observar a adultos, adultos mayores, niños y mujeres”, dijo Seguridad.

En el lugar también está brindando colaboración el personal del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la municipalidad de San José.

Sin embargo algunos de los ciudadanos manifestaron que no han tenido ayuda del IMAS, que varios han ido a solicitarla y estos no han contestado.

“Tengo 5 hijos y no tengo ayuda de nadie, ni ayuda del IMAS ni de nadie... El IMAS no nos va a dar nada porque mucha gente aquí ha llamado al IMAS y nada” dijo una de las pobladoras desalojadas.

La Policía en Costa Rica informaba a medios locales que el lugar del desalojo, podría convertirse en una Carpio 2. Las personas se tomaron un área de más de 44 mil metros cuadrados de extensión, según la policía municipal de San José.

LEER MÁS: Efecto de la migración en Nicaragua: “siete de cada 10 cortadores de café son mujeres”

"Ya nos tiraron gases a nosotros, la gente nos quiere ayudar porque saben que no tenemos donde vivir y viene peor porque viene gente de Pavas a tirarles balas, viene los picudos también a tirarles balas, (a la Fuerza Pública), porque no es justo que nos estén desalojando... No nos dejaron sacar el zinc y la gente de Pavas se está robando todo el zinc que nosotros compramos" dijo una de las pobladoras desalojada.