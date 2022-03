Faltaban tres horas para llegar a su destino en Piedras Negras-México, ahí el destino les jugó una mala pasada debido a que los “coyotes” decidieron abandonarlos a su suerte, encerrados, hacinados y sin agua.

Unos 25 mil dólares pagó el nicaragüense Pedro Manzanares a un traficante de migrantes conocidos como “coyotes” para iniciar la travesía desde Nicaragua para el “sueño americano” con su esposa Clorinda Alarcón, su hija de 3 años, y su cuñado Saturnino Alarcón. El viaje irregular le costó la vida a su cónyuge, quien tenía 33 semanas de embarazo.

En una entrevista exclusiva brindada vía zoom a 100%Noticias, Manzanares relató los momentos de terror que vivió junto a su familia cuando se enteraron que los traficantes de migrantes los dejaron abandonados en el contenedor de un tráiler en la ciudad de Monclova, estado de Coahuila, México.

“Abordamos el tráiler en la ciudad de México, lamentablemente nunca esperamos lo que sucedió, a veces uno lleva una idea, pero no sale como uno espera, uno pone, pero Dios dispone, fue muy duro eso sinceramente esa trayectoria, lo que yo sufrí y lo que todos sufrimos, mi niña que está viva por milagro de Dios, no se lo deseo a nadie lo que todos nosotros sufrimos eso fue duro, duro algo que inesperado y no se lo deseo a nadie que lo vaya a sufrir el día de mañana” relata

Según Pedro, faltaban tres horas para llegar a su destino en Piedras Negras, ahí el destino les jugó una mala pasada debido a que los “coyotes” decidieron abandonarlos a su suerte, encerrados, hacinados y sin agua.

“Se paraban decían aquí está un retén y vamos a aguantar tiene que aguantarse desactivaron el aire nosotros nos lamentábamos que nos activaran el aire porque no aguantábamos estar aparcado y sin respiración y yo solamente nos voltearon a ver los dos guías que iban dentro del tráiler (...) entonces vino lo duro se estacionaron en un lugar que se llama Monclova en México sea orillaron y decidieron dejar el tráiler y despegaron el tráiler con el cabezal, huyeron y nos dejaron cerrada la puerta de atrás”, relató

Manzanares cuenta que en ese momento decidieron abrir un hueco en el tráiler y sacar a una persona para que fuera por ayuda “estábamos más muertos que vivos, casi todos desmayados, decidimos romper y abrir un hoyo en la parte trasera del tráiler y sacamos a un chavalo delgado para que pudiera abrir por fuera porque si no nos hubiéramos ahogado toditos, gracias a Dios, Dios está en todo no podemos ni renegar porque hay que darle gracias a Dios por lo malo y por lo bueno, aunque uno esté destrozado porque no puedo ni hablar he andado bien mal”

El nicaragüense explicó que tenían dos días sin comer, por eso algunos migrantes estaban débiles “La trayectoria en la Ciudad México dura 26 horas nos faltaba poquito, no comimos ni bebimos en dos días con dolores en el estómago. Mi niña no aguantaba me decía ay papito no aguanto la barriga me decía me destrozaba el alma porque yo no podía darle nada porque todos íbamos en la misma cuando va en esa gira un trago de agua es como le den un pedazo de oro es carísimo”

Cuando estaban a punto de salir del tráiler, Manzanares asegura que la gente se desesperó por salir pasándole encima a Clorinda provocando la muerte del bebe en el vientre.

“Ella estaba a mi lado izquierdo del tráiler, cuando abrieron la puerta se armó un relajo la gente se amontonó y yo ya no la pude ver lamentablemente, eso es lo que más me pesa, porque yo la quería cubrir hacerla un lado para que saliéramos el suave para no tener dificultad pero no se pudo, a mí me botaron, me cayeron un montón de personas íbamos como 400 personas en ese tráiler y casi todo rebotaron por encima de mí (...) un amigo me dijo que estaba prensada usted sabe que una mujer embarazada totalmente delicada y esa fue la causa cuando la sacamos ella estaba casi asfixiada”, narró

Mejor arroz y frijoles

En la entrevista el esposo de Clorinda reconoce que el viaje lleva riesgos, sin embargo, los coyotes le prometieron un viaje seguro.

“A uno le hablan maravillas que no le va a faltar la comida, que va a ir en bus, en taxi que lo van a ir moviendo en vehículos privados hablan maravillas a ellos solo les interesa los dólares, cuando uno toma la decisión no sabe perfectamente que esto es un riesgo”

Agrega “Nosotros pagamos $4,200 entre los cincos se hicieron 25,000mil dólares, tuve que vender hasta mi casita, todo lo que tenía para poder irme, el dinero es lo que menos hay y lo que más cuesta conseguir”

A las familias nicaragüenses que planean emprender ese viaje, Manzanares asegura que es mejor comer arroz y frijoles en su país.

“Primeramente que se encomienden a Dios, si quieren echar su vida en ese riesgo, yo le daría un consejo es mejor que estén comiendo arroz y frijoles aquí en nuestro país que salir ese gran riesgo, que no se vuelvan a montar en tráiler es el peor riesgo que hay en México, es lo más duro, que hay no le deseo a nadie lo que nosotros sufrimos no se lo deseo a nadie fue algo trágico”

En medio de estas circunstancias, Manzanares pidió a la Embajada de Estados Unidos en Managua que le concedan la visa americana para él y su hija.

“A Estados Unidos que me apoyarán a obtener la visa americana para poder trabajar y mantener a mi hija porque usted sabe que hoy en día la vida está dura, soy de una familia pobre por familias pobres y necesito mantener a mi hija, yo me sentiría agradecido qué me apoyaron de esa forma obtener una visa americana voy a ir a trabajar e ir sin ningún riesgo”