Localizan sin vida a migrante nicaragüense en México

11:15 a.m.

El cuerpo fue hallado a cien metros de la carretera Juchitlán- Tehuantepec.

Como Rusmel Soto Obregón de 28 años fue identificado el cadáver de un migrante nicaragüense en San Blas Atempa de Oaxaca, México.

De acuerdo con medios mexicanos se implementó un plan operativo compuesto por miembros de la Fiscalía Local, Fiscalía de migrantes y Guardia Nacional para localizar al joven. Agregan que en dicha búsqueda participó la también nicaragüense Yaqueline Martínez Castillo de 25 años, esposa de la víctima.

El cuerpo de Soto Obregón fue hallado a cien metros de la carretera Juchitlán- Tehuantepec entre la maleza a la altura del kilómetro 262, pese a no presentar ningún documento de identificación, Martínez Castillo quien reportó su desaparición confirmó a las autoridades mexicanas que se trataba de su esposo el cual fue encontrado en avanzado estado de descomposición.

De los casi 100 mil desaparecidos en México contabilizados a partir de 2014, unos 3,399 son migrantes asegura el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no localizadas, hasta el 30 de marzo de 2022, el país azteca sumó 98, 423 personas en ese estatus.

Por su parte la Organización Internacional para la Migración (OIM) estima que 3,699 migrantes han desaparecido en territorio mexicano desde 2014 hasta el 31 de marzo de 2022.

En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración adscrita a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alejandro Encinas, afirmó el pasado 17 de marzo que existe una crisis forense y de personas desaparecidas en México. Con un acumulado de 37 mil cuerpos que no han sido identificados y rezagados en los servicios forenses del país.

El funcionario acotó que México carece de base de datos genética que permitan la confirmación de muestras ya sea con la familia o con los cuerpos encontrados.

“Esta información genética no se comparte, no se contrasta; no existen capacidades ni voluntades, ese es el principal problema. Falta la voluntad para hacerlo de manera masiva y la información forense se mantiene de manera fragmentada”, resumió que a la falta de voluntad, capacidades institucionales, humanas se suma la falta de voluntad política.