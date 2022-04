Ivania Dolmus madre del monaguillo asesinado en León se exilia

Ivania Dolmus madre de Sandor Dolmus, asesinado en junio de 2018 producto de la operación limpieza ordenada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la ciudad de León, confirmó su exilio en Costa Rica. En declaraciones a Nicaragua Actual dijo que la decisión surgió debido a que agentes de la sancionada policía sandinista asediaban diariamente su vivienda.

“Me vengo porque principalmente llega la policía a mi casa a estar asediando llegan todos los días a ponerse ahí, yo no sé lo que buscan porque ellos más bien mandaron a matar al niño y todavía ellos llegan a estar asediando en la casa, de dos a tres veces en la semana, no pueden ver que hay reuniones en la casa porque siempre llegan y son policías” dijo Ivania.

De igual manera la madre del Monaguillo de 15 años asesinado, manifestó que durante este asedio policial logró ver en una ocasión al Comisionado Fidel Domínguez entre los oficiales que asediaban su vivienda y manifestó que vivir bajo asedio la hace sentirse como si fuera un delincuente cuando en realidad no ha hecho nada.

“Vivir bajo asedio es lo más horrible, como que uno fuera un delincuente y el delincuente está en El Carmen, buscaba trabajo en Nicaragua y cuando ellos se daban cuenta llegan a donde trabajaba asediar y eso a la gente no le gusta, ya había conseguido trabajo, pero solo 15 días o una semana ya después la señora me dice que por los paramilitares entonces ya no seguía” agregó Dolmus.

Ivania Dolmus manifiesta que a cuatro años del asesinato de su hijo no ha recibido respuesta alguna sobre el caso por lo que la muerte de su hijo continua en la impunidad y asegura que mientras Daniel Ortega este en el país no podrá ver justicia alguna sobre este crimen.

“Se siente feo que no haya justicia porque mi hijo no era ningún delincuente, ni nada, era un chavalo que está entregado a la iglesia, de la iglesia recibí el apoyo del padre Bismark y del obispo que me daban las misas gratis solo eso” agregó.

Dolmus destaca que el exilio está siendo duro y que hasta el momento no tiene ningún documento más que la fecha de la cita que es para el mes de agosto y que está siendo apoyada por unas personas que la recibieron en un hogar.