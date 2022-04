8:30 a.m.

Ciudad de México, (EFE).- Un total de 133 migrantes de Guatemala, Nicaragua y Honduras, entre ellos 15 menores no acompañados, fueron encontrados hacinados en la caja refrigerada de un tractocamión en el estado de San Luis Potosí, centro de México, informó este lunes el Instituto Nacional de Migración (INM).



Del total de migrantes, 127 provienen de Guatemala; cuatro de Nicaragua y dos de Honduras. Además, 10 personas viajaban en núcleo familiar y 15 son menores de edad no acompañados.



En un comunicado, el INM, dependiente de la Secretaría (ministerio) de Gobernación, precisó que minutos antes de las 04.00 horas de este martes (09.00 GMT), agentes del INM localizaron el tractocamión sobre la carretera estatal 75D, en el tramo Río Verde-San Luis Potosí.

Los agentes pidieron el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la policía estatal para ubicar y detener la unidad en la cual se pretendía consumar el traslado de las personas migrantes de diferentes nacionalidades, quienes no pudieron comprobar su estancia regular en territorio mexicano.







Los viajes de migrantes hacinados dentro de camiones o tráilers son una de las formas más peligrosas usadas para cruzar clandestinamente México, rumbo a EE.UU., algo por lo que pagan miles de dólares a los traficantes.



Bajo esa modalidad, el pasado 9 de diciembre se registró un trágico accidente, cuando un tráiler sufrió una volcadura en la carretera de Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo, en el sureño estado de Chiapas, en el que fallecieron 56 migrantes.



En el vehículo viajaban escondidos más de 160 extranjeros, la mayoría de Guatemala, República Dominicana y El Salvador.



Las autoridades señalaron que en el caso del tractocamión detectado en San Luis POtosí de los 133 migrantes, de Guatemala viajaban 35 mujeres y 73 hombres adultos, 15 menores de edad no acompañados y cuatro personas en núcleo familiar.

Además, de otros cuatro, también en núcleo familiar, provenientes de Nicaragua, y dos integrantes de una familia de Honduras.



La nota señaló que los adultos fueron llevados a las oficinas del INM para iniciar el proceso migratorio que defina su situación jurídica en México, mientras que los núcleos familiares extranjeros quedaron bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado.



La región vive un flujo récord de migrantes hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

México deportó a más de 114.000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.



Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió un récord de 131.448 solicitudes de refugio en 2021. De estos peticionarios, más de 51.000 son haitianos.