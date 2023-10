“Lady Vulgaraza” emprende con venta de dulces nicaragüenses en Costa Rica para subsistir

10:55 AM

Karelia de la Vega, mejor conocida como "Lady vulgaraza", quien decidió salir de Nicaragua y exiliarse en Costa Rica, el pasado 10 de junio, inició con su emprendimiento de elaborar y vender dulces tradicionales nicaragüenses para poder sobrevivir en ese país. Karelia de la Vega, tuvo que huir producto del asedio policial en su casa de habitación en Managua.

“Los nicaragüenses nos destacamos por ser personas trabajadoras y luchadoras, personas que podamos salir adelante con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Desde hace una semana empecé el emprendimiento de elaborar dulces tradicionales y populares de Nicaragua como cajeta de leche y cajeta de coco, cajeta de papaya, de maní, coyolito, además de buñuelos” dijo la nueva exiliada a 100% Noticias.

Lea Más: “Lady Vulgaraza” se exilia en Costa Rica ante asedio policial

Asimismo, la influencer invitó a todos los nicaragüenses que se encuentran en Costa Rica para que puedan apoyarla comprando los productos que ofrece.

“Estoy invitando a la gente que nos visiten en el restaurante Pucci, que está ubicado en el antiguo registro civil, calle 6, por si quieren realizar sus encargos pueden hacerlo a través del número +505 8455 4788 para cualquier pedido ya sea al por mayor o por unidad” indicó. .

De igual manera la exiliada nicaragüense agradeció a la dueña de dicho lugar por la oportunidad que le da para poder ofrecer sus productos.

“Gracias a la dueña del restaurante Pucci que me da la oportunidad de vender estos productos como son los dulces tradicionales que son populares en Nicaragua y estar emprendiendo y empezar en un país el cual no es el mío… los nicaragüenses siempre tratamos de salir adelante, tratando de buscar cómo resolver para poder tener ingresos y así ayudar a nuestras familias y gracias a Dios y a la ayuda de las personas de buen corazón que me han apoyado económicamente”, dijo Lady Vulgaraza.

Lea: Policía en Nicaragua asedia a opositores, Lady Vulgaraza y William Balmaceda sitiados

Lady Vulgaraza, quien ha sido un influencer crítico de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una entrevista dijo que logró cruzar por veredas hasta llegar a Costa Rica y solicitar refugio.