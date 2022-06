"Lady Vulgaraza", quien ha sido un influencer crítico a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Karelia de la Vega, mejor conocida como "Lady vulgaraza", decidió salir de Nicaragua y exiliarse en Costa Rica, como una manera para salvaguardar su vida ante el asedio constante de parte de los agentes de la sancionada, quienes amenazaban con detenerla.

Lady Vulgaraza, quien ha sido un influencer crítico a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una entrevista a Nicaragua Actual, dijo que logró cruzar por veredas hasta llegar a Costa Rica y solicitar refugio.

Desde a finales del mes de mayo, agentes de la sancionada Policía se han apostado afuera de la vivienda de Karelia para hostigarla junto a su familia. Los oficiales también asediaron una actividad que Lady la Vulgaraza realizó recientemente en su casa de habitación, ubicada en Managua en donde repartió alimentos a varios niños.

“Por mi seguridad y la seguridad de mi familia he dejado el país, y la verdad es que me ha tocado bastante duro, la verdad nunca he estado lejos de mi país, tampoco he estado mucho tiempo largo de mi familia”, expresó Karelia a Nicaragua Actual.

Karelia, quien es miembro de la comunidad LGBTIQ+, manifestó que por medio de sus redes sociales que por su orientación sexual recibía discriminación por parte de fanáticos sandinistas. A pesar de esas amenazas, Lady la Vulgaraza decidió alzar la voz para exigir la liberación de los más de 188 presos políticos en Nicaragua.

“Mi familia me ha mantenido informado que todavía esta semana los policías han estado llegando, apostándose en la puerta de la casa, todavía sigue el hostigamiento y persecución para arrestarme, creando zozobra sobre mi familia, sobre todo en mi mamá que es una persona de la tercera edad”, denunció Karelia al medio de comunicación.

Emprende en Costa Rica

Tras su llegada a Costa Rica, con el apoyo de varias personas, la opositora crítica de la pareja dictatorial se dedicará a emprender en Costa Rica para ganarse la vida honradamente. Desde su pequeño negocio llamado “Soda Pucci” y que será inaugurado este domingo, De la Vega ofrecerá platillos nicaragüenses.

“Yo les invito para que ustedes nos visiten en el restaurante Pucci, viernes, sábado y domingo para que degusten de los platillos como: carne asada, salpicón, sopa de res, enchilada, tacos, pollo asado”, detalló Karelia.

El emprendimiento de Laddy Vulgaraza estará ubicado en el antiguo registro, en San José, avenida 4 y 6, calle 6, San José.