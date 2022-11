Confiesa que el emprendimiento de dulces nicaragüenses le ha generado pérdidas y su situación es tan crítica que no le alcanza ni para la renta y menos para ayudar a su madre en Nicaragua a quien en cualquier momento le cortan la luz por falta de pago

El exilio también conlleva sufrimiento que no siempre es expresado en las redes sociales, algunas veces se llora en silencio y se sonríen en público. Karelia de la Vega, mejor conocida como “Lady Vulgaraza” lo sabe bien desde el 10 de junio de este año que tomó la difícil decisión de abandonar Nicaragua, para garantizar su libertad.

“Mi vida ha cambiado bastante en los últimos cinco meses porque no he podido ayudar a mi mamá que es una persona de la tercera edad”, de esa manera Karelia de la Vega habla con franqueza y expresa que en el campo laboral no le han resultado las cosas como ella esperaba en Costa Rica.

“No he podido ayudar a mi mamá con los gastos de la casa ni con sus alimentos”, lamenta. Recién exiliada en Costa Rica, Lady Vulgaraza se dedicó al comercio de dulces tradicionales nicaragüenses a modo de subsistencia, sin embargo, últimamente ha perdido producto por falta de clientela.

“Aquí en Costa Rica la única solución para vender las cajetas es venderlas en la calle, pero la Policía de acá es bastante estricta y una debe solicitar muchos permisos para venta ambulante y se pierde el producto”, dice.

Sobre este punto, Karelia de la Vega señala que entre las dificultades que se ha enfrentado durante el exilio forzado es la impotencia de no ayudar con los gastos básicos a su madre en Nicaragua quien ahora no puede ni costear el servicio de energía eléctrica de su casa.

“En algún momento me he sentido desesperada y desanimada, aunque no me arrepiento de exiliarme porque quería resguardar mi vida y debí huir del asedio policial para no convertirme en otra presa política como más de 200 reos que están encarcelados solo por decir la verdad”, dice.

Lady Vulgariza señala que el emprendimiento de los dulces no le permite ni siquiera “reunir el dinero de la renta” por lo que solicita apoyo económico.

“El exilio cambió mi vida sobre todo en lo laboral porque soy una persona que me encanta trabajar y sobresalir y no me gusta estar atenida, pero aquí es difícil”.

Refiere que ha aplicado a trabajos en tiendas, pero entre los requisitos le piden tener quinto año de secundaria aprobado y le resulta una barrera.

Si desea colaborar con Karelia de la Vega o sabe de algún empleo le puede contactar al WhatsApp: 505 8455 4788.