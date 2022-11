7 a.m.

La nicaragüense Mauren Porras llegó a Estados Unidos junto a su familia, se convirtió en abogada especializada en temas de migración y está impulsando una campaña de ampliación del TPS para otros nicas

La nicaragüense Mauren Porras nació en Managua, pero desde los siete años creció en Estados Unidos y está compitiendo para concejal en Ciudad Doral, Estados Unidos. Es abogada de profesión y desde hace siete años es parte de una organización que brinda acompañamiento a temas de migración porque considera que al crecer en esta nación tuvo mejores oportunidades.

Porras dice que está impulsando una campaña para ampliar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los nicaragüenses que arribaron al país después del 2018 ya que este beneficio es únicamente para los compatriotas que llegaron al país a raíz del huracán Mitch de 1998.

En este sentido, la candidata a concejal explica que la ampliación del TPS es necesaria porque la vulnerabilidad a la se enfrentan los nicaragüenses es igual a la de hace 24 años.

“Nosotros estamos abogando para extender esa protección a las personas que están entrando actualmente porque todavía se necesita esa ayuda”, dice.

Marlen Porras explica que está en manos de las autoridades estadounidenses la posibilidad de ampliar este estatus para más personas porque en Nicaragua no existen las condiciones para retornar seguras a estas personas que han escapado de un ambiente político hostil.

Asimismo, detalla que a Estados Unidos han entrado personas afines al partido Frente Sandinista solicitando asilo político por lo que solicita a las autoridades que ejerzan una revisión más exhaustiva.

“Tenemos que realizar chequeos más fuertes para ver en que se han involucrado las personas que están entrando a nuestro país y determinar si son una amenaza a nuestra democracia”, analiza Mauren Porras.

De igual manera, Porras valoró que las recientes votaciones municipales en Nicaragua son parte de una farsa electoral.

“Nicaragua no ha tenido elecciones justas ni libres y no lo ha tenido en este momento, no se esperaba otra acción”, agrega.

“Aquí en Doral han dado un espacio a los nicaragüenses para condenar las elecciones y sería algo que yo apoyaría para reconocer al Frente Sandinista no representa la democracia en Nicaragua”, concluye.