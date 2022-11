Rodrigo Chaves: "No podemos seguir aceptando gente que no son refugiados políticos, que son refugiados económicos"

El mandatario costarricense pidió apoyo a la Comunidad Internacional para atender la migración en ese país

El presidente de Costa Rica anunció este miércoles que no seguirá permitiendo el ingreso de migrantes económicos a su país, quienes llegan con la intención de quedarse y trabajar.

El mandatario compareció ante los medios, para anunciar la medida y aprovechó para reclamar la falta de apoyo de los países y organizaciones que trabajan con temas migratorios.

“Nos ha recaído de manera proporcional a nosotros como sociedad y la Comunidad Internacional no está colaborando con los recursos que necesita este país para ser un buen ciudadano”, dijo el presidente Chaves.

Aunque el mandatario no explicó si Costa Rica no posee fondos para seguir apoyando a los inmigrantes, dijo que su país no seguirá aceptando a los refugiados que no sean perseguidos políticos.

“Si no hay de donde (pagar a los refugiados), no podemos seguir pagando, no podemos seguir aceptando gente que no son refugiados políticos, que son refugiados económicos”, aclaró el mandatario costarricense.

En los próximos días, Costa Rica enviará una carta a la Comunidad Internacional, explicando la actual situación que enfrenta la vecina del sur con los refugiados.

“Esa carta le advierte a la Comunidad Internacional que estamos tomando medidas para evitar que nuestro régimen de refugiados sea aprovechado de manera incorrecta por personas que lo que quieren es emigrar a Costa Rica y quedarse aquí para trabajar”, advirtió.

“Desafortunadamente uno llega hasta donde le alcanza y ya a nosotros nos dejó de alcanzar hace mucho tiempo y no estamos viendo el apoyo de los países que generan el fenómeno como Estados Unidos. No estamos viendo el apoyo la Organización Mundial de las Migraciones, no estamos viendo el apoyo de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado de refugiados a quienes, desde el 8 de mayo, nosotros en este gobierno le estamos diciendo que si ustedes quieren que sigamos cargando el peso (que apoyen)”, insistió Rodrigo Chaves.

El presidente de Costa Rica también aseveró que Costa Rica tiene unas 200 mil solicitudes de refugio, por lo que urge a los organismos internacionales a que les apoyen.

“Creo que somos el país con la mayor cantidad de solicitudes de refugio en el mundo. La bondad del costarricense seguirá ahí, pero le compete a la Comunidad Internacional, ´apechugar´ la parte económica que a ellos les corresponde”, finalizó el mandatario.