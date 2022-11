La representante de la ONU en Costa Rica informó que solicitó una reunión con el presidente Rodrigo Chaves, de Costa Rica para abordar los temas migratorios anunciados recientemente por el mandatario

La representación de la ONU en Costa Rica informó este viernes que solicitó una reunión con el Gobierno de este país para abordar temas migratorios, luego de un anuncio oficial acerca de próximos cambios en la política migratoria y de refugio costarricense.

"Seguimos en contacto con las autoridades nacionales y les estamos solicitando una reunión para conocer más sobre este cambio de medidas y así apoyar y asesorar a las instituciones costarricenses en una estrategia conjunta", indicó la oficina de la ONU en un comunicado.

La entidad explicó que recibió una carta del Gobierno de Costa Rica "informando que se realizarán cambios en la política migratoria y reglas para la solicitud de refugio, las cuales todavía no han sido detalladas".

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció el pasado miércoles que tomará medidas ante el fuerte aumento de solicitudes de refugio y criticó el poco apoyo de organizaciones y la comunidad internacional frente a la crisis migratoria.

"Costa Rica es un país noble, que ha abierto sus brazos, corazones, su sociedad e instituciones a refugiados políticos de otros países, porque nosotros creemos en la libertad y en la democracia. Sin embargo, se ha utilizado el régimen de refugiados políticos y nuestra legislación por parte de grupos que son migrantes económicos. (...) No podemos seguir pagando, ni aceptando gente que no son refugiados políticos", declaró Chaves ese día.

Datos citados por el mandatario revelan que hay cerca de 200.000 personas con solicitudes de refugio.

"No estamos viendo el apoyo de los países que generan en alguna medida el fenómeno, como Estados Unidos, no estamos viendo el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, no estamos viendo el apoyo de las Naciones Unidas, ni del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR)", denunció el mandatario.

En el comunicado de este viernes, la ONU destacó los esfuerzos de Costa Rica por atender a las migrantes con perspectiva humanitaria y de derechos humanos, e indicó que ha trabajado en apoyo y coordinación con la Dirección General de Migración y Extranjería y otras instituciones.

"Es importante destacar que desde 2018, OIM (Organización Internacional para las Migraciones) y ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) han ejecutado más de 94 millones de dólares para apoyar estos esfuerzos de atención a poblaciones migrantes y solicitantes de refugio", detalló la ONU.

La organización reconoció que "pese a nuestros esfuerzos en Costa Rica, las agencias de ONU han recibido insuficiente apoyo de la comunidad internacional destinado a la atención de los movimientos mixtos de personas".

Sin embargo, expresó su compromiso de seguir apoyando a Costa Rica "en todo lo posible para la atención de estas y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad".

La ONU también subrayó "los grandes aportes de la migración a Costa Rica" como "una parte estructural e integral de la economía costarricense" en sectores clave como el inmobiliario, alojamientos, agricultura, ganadería, entre otros.

Naciones Unidas también expresó su preocupación por la convocatoria en redes sociales a una marcha antimigración y por los discursos de odio que han surgido contra estas poblaciones, ante lo que hizo un llamado a la sociedad costarricense "para mantener su voluntad generosa y noble y así asegurar y defender los Derechos Humanos de todas las personas".

Costa Rica experimenta en la actualidad importantes flujos migratorios de nicaragüenses y venezolanos que han huido de su tierra natal debido a las condiciones de crisis económicas y políticas en sus países.