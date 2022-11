"Nos quitan el pasaporte para que no vayamos a pedir refugio o a quedarnos dentro del aeropuerto de México, tampoco podemos salir del avión”, dice pasajera

Con el propósito de evitar que los viajeros con destino a Managua se queden en México, los empleados de la compañía Aeroméxico les exigen la compra del boleto de ida y vuelta sin conexiones con otras aerolíneas y les retiran el pasaporte al momento de abordar el vuelo en La Habana, confirmó el medio cubano 14ymedio.

Cada boleto de ida y vuelta desde La Habana a Managua tiene un costo cercano a los 2, 500 dólares y 3, 000 dólares en primera clase.

En Cuba, este éxodo lo conocen como “Ir a los volcanes”, por el vuelo directo a Managua y luego el migrante continúa vía terrestre hacia Estados Unidos.

La tarde de este martes, el vuelo AM452 de Aeroméxico despegó del aeropuerto de La Habana con 160 pasajeros sin portar pasaporte rumbo a Managua. La medida entró en vigor desde el pasado 30 de octubre que la compañía retomó sus vuelos. La mayoría abordaba un avión y salía de la isla por primera vez.

Según estos viajeros cubanos para ingresar a la aeronave y continuar con el trámite migratorio primero se debe contar con el visto bueno de Managua quienes autorizan “si nos deja entrar o no” a Nicaragua. La espera les toma algunos minutos y al recibir una respuesta positiva deben pagar en el aeropuerto José Martí 70 dólares de "tarifa aeroportuaria".

Durante las dos horas y 45 minutos que duró el viaje de La Habana al aeropuerto de México los empleados les indican que se pueden bajar solo los tres pasajeros que llevan pasaportes los demás deben permanecer en sus asientos.

"Nos quitan el pasaporte para que no vayamos a pedir refugio o a quedarnos dentro del aeropuerto, tampoco podemos salir del avión. Aquí vamos a esperar varias horas hasta que salga para Managua", explicó un migrante a 14ymedio.

Los empleados de Aeroméxico no aclararon si retirar el pasaporte de viaje a los cubanos es una medida orientada por las autoridades de Cuba, México o Nicaragua. Para recuperar el documento de viaje, una vez llegados a Managua, los viajeros recibieron un ticket con un número impreso.

"No me quiero meter en problemas y que me regresen a Cuba", comentó otra mujer con un bebé en brazos. "Aquí voy a quedarme sentadita, aunque tenga que esperar hasta mañana", dijo otra pasajera a 14YMEDIO.

Cubano sigue desaparecido en Nicaragua

Son miles de cubanos que han llegado a Nicaragua ante el libre visado que otorgó el régimen de Daniel Ortega. Pero uno de estos migrantes, Angeli José Reginfo Sierra, de 45 años, fue reportado como desaparecido desde el pasado 5 de noviembre y todavía no hay rastros. El cubano viajaba en un autobús con destino a Jalapa, Nicaragua para continuar su ruta migratoria hacia Estados Unidos.

Reginfo Sierra viajaba acompañado de su esposa Yarelis Domínguez Ferrer y cuatro amigos, todos de nacionalidad cubana.

Cuando al pasar por el poblado de Salamají, la unidad colectiva se detuvo a bajar a unos pasajeros en el municipio de San Fernando, momento que aprovechó el isleño para bajar corriendo y desapareció sin que hasta ahora haya rastro de él.