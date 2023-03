El sábado llegó Carla Paredes a Estados Unidos acompañada con su perrita Coco después de un mes de trámites migratorios para el viaje

Hace casi un mes que la matagalpina Carla Paredes inició los trámites migratorios para solicitar un parole humanitario en Estados Unidos, decidió que el viaje no lo haría sino junto a su acompañante, su perra “Coco” de tres años de edad.

Paredes sabía que este programa del Gobierno del presidente Joe Biden de conceder 30,000 visados humanitarios a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití beneficia a humanos, pero desconocía las reglas sobre transportar a su mascota a otro país.

Ella empezó a indagar con la esperanza de llegar a Estados Unidos con Coco, una perrita mestiza considerada una integrante más de la familia Paredes. “Decidí llevármela para no dejarla sola porque nadie la iba a cuidar mejor que yo, toda mi familia estaba en Estados Unidos entonces yo decidí traérmela como una integrante más”, dice Paredes en entrevista a 100%Noticias.

Cuenta que solicitó ayuda al médico veterinario de Coco, Ricardo Meléndez y Paula Blandón quienes junto a su hermana Jamileth Paredes gestionaron todos los permisos legales para que la mascota saliera desde Managua a Estados Unidos.

LEER: Una doctora es de las primeras nicaragüenses beneficiadas con el parole humanitario

Coco completó todos los requisitos para salir de Nicaragua: presentar la cartilla de vacuna, inyección antirrábica con un mes de validez, certificado de salud autorizado por el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), formulario completo del Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX) que se entrega a la agencia 48 horas previo al viaje, se compra la salida del can como maleta documentada que es una caja para viajar y su chip con los datos personales del dueño del parole.

El 26 de febrero, Carla Paredes y Coco llegaron a Estados Unidos, su destino final, recuerda que la perrita estuvo al cuidado del personal de seguridad en el aeropuerto por varias horas, mientras ella formalizaba su entrada al país con parole humanitario.

“La trataron muy bien en el viaje. Salir de ahí con la palabra ‘Bienvenida a Estados Unidos’ fue gratificante sabiendo que mi equipaje era mi Ángel de cuatro patas que me cuidó los tres últimos años y me la traje para continuar otro capítulo de vida”, reflexiona Paredes.

Aclara que en Estados Unidos se deben completar los nuevos requisitos locales que solicitan las autoridades para la estancia de las mascotas. “Una vez estando al otro lado uno debe cumplir con los requisitos… Ella se está adaptando porque no es fácil el cambio y nos estamos adaptando”, dice.

La historia de Coco

Carla Paredes recordó que su perrita Coco fue un regalo especial que le hizo su mamá cuando la mascota tenía tres meses de nacida. Coco, se ha convertido en su “guarda espalda” en los últimos tres años y su compañía le ayudó a vencer la covid 19 en 2021.

“Yo me enfermé y no quise ir al hospital dije que me iba a morir en la casa porque necesitaba un ventilador. Coco me estuvo acompañando todo el tiempo, nunca me dejó… Fue mi asistente médico para poder sobrevivir al covid y yo dormí casi ocho meses en una silla sentada para poder respirar, había perdido el pulmón derecho”, recuerda.