Sheila Morales, la ingeniera aeroespacial nicaragüense que está a “un paso” del espacio

Morales trabaja con la misión que llevará tripulantes a la luna en 2024 y en una entrevista con la embajada de EEUU en Nicaragua pide a las mujeres que sean perseverantes en el estudio

Originaria de Managua y descendiente de una familia de la Costa Caribe nicaragüense, la ingeniera aeroespacial Sheila Morales, con esfuerzo y determinación, llegó a trabajar en la NASA y aconseja a las niñas a que perseveren en sus sueños y a que no abandonen los estudios, para llegar a alcanzar grandes metas.

La embajada de Estados Unidos en Nicaragua entrevistó a Morales, a propósito del mes de la mujer, y ella compartió que de un barrio en Managua dio el salto a vivir en Estados Unidos, donde ahora trabaja en Boeing Defense Space.

“Actualmente estamos trabajando con proyectos para la NASA y especialización internacional y trabaja en la nave que vamos a usar para irnos al espacio”, dijo Morales, quien compartió que es graduada en ingeniería espacial con concentración en el espacio, carrera que estudió en la Florida.

Ella es una mujer de fácil sonrisa, amigable con la cámara y con un discurso directo. Asegura que desde que era una niña sabía que deseaba conocer el espacio, ese al que, según dijo en otra entrevista, se acercó a través de libros que atrapaban su imaginación.

“Desde niña yo sabía lo que quería hacer, porque siempre he sabido qué es lo que quiero”, dijo, y es que eso está más que demostrado, pues a pesar de haber nacido en el seno de una familia humilde se esforzó hasta conseguir viajar a Estados Unidos, pero el reto apenas empezaba, pues para poder ingresar a estudiar la carrera que la llevaría al espacio, tuvo que estudiar inglés y estudiar nuevamente su secundaria.

Un mensaje para las mujeres

Sin embargo, ningún esfuerzo le pareció demasiado, pues estuvo dispuesta a todo hasta lograr su meta y ahora que está muy cerca de su sueño de conocer realmente el espacio, quiso compartir un mensaje para las mujeres.

“Les quería compartir a todas las mujeres nicaragüenses, a las niñas que están mirando, esto es uno de los pasos que es importante para poder llegar a tu meta, es la educación, llevada de la mano con la perseverancia. Eso es importante porque para llegar a tu meta tú necesitas identificar acciones y esas acciones tienes que perseverar en cada una de ellas”, señaló.

Asimismo, insta a no desanimarse aún cuando las puertas parecen cerrarse: “hay muchas veces que te sientas estresada, abrumada, muchas puertas que te pueden cerrar, pero solo porque no se te abre una puerta no quiere decir que otras dos no se van a abrir, así que a ser perseverante y buscar esas puertas que se te abran y aprovechar esas oportunidades cuando se abran”.

También insistió en la perseverancia con la educación, pues afirma que “van a haber muchas distracciones, pueden haber muchas desviaciones de tu camino, pero por eso es importante tener este mapa para saber que aquí está donde quiero llegar. La vida de nosotros no es una línea recta verdad, hay muchas cosas que pueden pasar en medio”.

“Recuerda tu meta, haz paso a paso las cosas que necesitas hacer, no te rindas, no hay que abrumarse, siempre recuerda que puedes llegar ahí y yo soy vivo ejemplo de que con perseverancia y con educación, con mucho trabajo, con mucho amor por lo que tú haces vas a llegar ahí”, concluyó.

Cabe señalar que Sheila Morales es parte de la Misión Artemis, que llevará tripulantes a la luna en el 2024 y asegura que está cerca de ser astronauta.