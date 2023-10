Milagros, la bebé que nació en vuelo y obligó al avión a aterrizar de emergencia en Cancún se recupera

09:09 AM

La migrante nicaragüense Abigail Amoretti Dávila, de 18 años, tenía apenas 27 semanas de embarazo cuando tomó un vuelo junto a su tía que la llevaría de Managua hacia Miami tras ser beneficiadas con el parole humanitario, su bebé nació en el avión y aterrizó de emergencia en Cancún, México. El parto fue atendido de forma improvisada por médicos que viajaban en la aeronave como pasajeros, por ahora la bebé todavía se recupera en un hospital azteca y se llama Milagros.

Abigail explicó que rompió fuente en el baño del avión y lo primero que se le ocurrió fue pedir ayuda a su tía con quien viajaba a la par. “Yo estaba quejándome y ella estaba igual de asustada”, relató la madre adolescente a la cadena Univisión.

“En eso iba pasando la doctora Raquel y le preguntó a mi tía si estaba en labor y parto o que si estaba embarazada, entonces los de la aerolínea le ayudaron a poner como sabanitas”, relató Abigail.

“Nosotros no veníamos hacia aquí (México), veníamos hacia Miami, pero por cuestiones de la vida nos quedamos acá”, expresó la joven madre.

LEER MÁS: Médico nicaragüense narra cómo atendió parto de compatriota en vuelo Managua-Miami, logró salvar dos vidas

Tras la doctora nicaragüense Raquel Rodríguez Lacayo pedir asistencia se sumó el médico internista hondureño Suamy Bermúdez, ambos atendieron el parto inesperado.

“La verdad que cuando la doctora Raquel pide la asistencia, le hago la pregunta si la niña viene de cabeza y me dice que sí, pero yo estoy observando y no veo la cabeza entonces pido guantes para explorar a Abigail y ver en qué posición viene la nena, nos damos cuenta que viene de pies”, relato Bermúdez.

Detalló que para ese momento estaba hincado y solo alzó la vista hacia el cielo y dijo “Dios, no tenemos otra alternativa que correr el riesgo”.

Bermúdez, quien tiene 19 años de ser médico internista, resaltó que la pequeña es un milagro divino porque “la verdad que solo con la intercesión de Dios se dieron como se dieron, las circunstancias no eran las mejores para atender un parto y la madre pudo haber tenido una hemorragia postparto en el avión, la niña pudo haber fallecido”.

Expresó que si no hubiera estado presente la mano de Dios, otro hubiera sido el escenario y hasta él se llegó a imaginar que continuaría con su vuelo “con dos cadáveres”, pero destaca que fue un momento impresionante nunca antes vista en casi dos décadas de experiencia concluye que “a pesar de las circunstancia se dio en la mejor forma.

Este nacimiento tomó por sorpresa a los pasajeros del vuelo T TA450 que cubre la ruta Managua-Miami, así lo dio a conocer el pasado 25 de mayo Aviación de Nicaragua.

Bebé todavía sigue crítica

Abigail precisó que hasta ahora la niña sigue hospitalizada en Cancún donde fue necesario desviar el vuelo con carácter de urgencia. “Me han tratado muy bien, ahorita me dijeron que todavía está crítica porque no nació en las condiciones adecuadas y aun tiene un poco de infección, pero esperemos pronto ya me la puedan dar”, dijo la adolescente con el semblante visiblemente triste.