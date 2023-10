Excarcelado político Benjamín Gutiérrez "Tikay" casi pierde la vida en accidente laboral en EEUU

07:00 AM

El Excarcelado político Benjamín Gutiérrez Collado, conocido como "Tikay", sufrió un accidente laboral en Estados Unidos, donde casi pierde la vida. Tikay es parte de los desterrados políticos que envió Daniel Ortega a Estados Unidos en el grupo de los 222.

Tikay apenas tenía dos semanas de estar laborando en la empresa Avícola, Perdue, la mayor en la industria cárnica en Estados Unidos.

Una de las máquinas donde colocan piezas de pollo, a razón de 33 piezas por minuto como mínimo, le hizo cortaduras y prensó los dedos de su mano derecha.

"La máquina ya me alcanzó los guantes, la mano, casi me agarra el codo y hasta la cara, pero la saqué rápido" relató Tikay, quien dio aviso a uno de sus compañeros de trabajo, un hatiano, a quien lo tuvo que tocar con la otra mano para que lo mirara, ya que en esa área es difícil que se escuchen por el ruido de la máquinas.

Los trabajadores "gritaron como locos, porque me estaba desangrando, me llevaron a una clínica, pasé como 20 minutos desangrándome y sentía que el corazón me dolía, tenía bajas pulsaciones" asegura Tikay.

De la clínica lo trasladaron en una ambulancia hacia un helicóptero que lo llevó por 45 minutos al Union Memorial Hospital, en Baltimore.

Lo metieron a sala de operación y "me reconstruyeron la mano, los dedos, los tendones, porque me sentía que la mano la tenía machacada". Actualmente Gutiérrez, quedó con una férula en su mano derecha, dentro de 8 días el médico le verá la herida y quitarían puntadas.

Da gracias a Dios porque otra vez le permite estar con vida, pero está claro que viene luego un "largo proceso de rehabilitación" y es eso que le preocupa por la falta de recursos económicos para saldar el apartamento que paga compartido con la excarcelada política desterrada, también de Masaya, Karla Escobar.

Tikay, dijo a 100% Noticias, que ha hecho de todo para sobrevivir en Estados Unidos, estuvo un mes sin empleo, y andaba ofreciendo servicios de reparación de techos, y pintar casas, hasta que le salió esta oportunidad de laborar en Perdue, donde también laboran 10 excarcelados políticos más, que le avisaron de ese empleo.

Parte de las limitaciones que tienen los excarcelados que están en ciudades como Maryland, Washington es que se habla solo inglés. "Varios de los trabajos donde fui antes, me pedían el inglés, y yo no lo hablo". Otra desventaja es que han visto en anuncios trabajos, pero que ocupan vehículo para transportarse porque es larga la distancia.

Ahora apela a quienes quieran apoyarlo, contactarlo al número +1 (200) 300-0520.

Tikay condenado a 15 años de cárcel

Benjamín Gutiérrez Collado, fue condenado en Nicaragua a 15 años de cárcel, tras su detención en enero del año 2021. Lo acusaron de "tráfico internacional de estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controladas» y «portación o tenencia ilegal de armas de fuego y municiones". En el año 2019, apareció apareció en la lista de los amnistiados por "terrorismo", pero no fue detenido en ese período. Fue hasta el 14 de enero del 2021 que la policía lo detuvo en Masaya.