EEUU: un nicaragüense muere y otro resulta herido en un accidente de tránsito en Nueva York

11:41 AM

El migrante nicaragüense Larry Josué Orozco Torrez, de 23 años, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito en los Estados Unidos cuando viajaba de pasajero, mientras que el conductor Samy Gutiérrez Orozco, de 22 años, se encuentra en estado de coma.

Ambos nicaragüenses eran originarios del municipio Terrabona, de Matagalpa y habían llegado a Estados Unidos meses atrás en busca de mejores oportunidades.

Según la policía de Nassaau, el accidente ocurrió en Rockville Centre, Nueva York, la noche de este domingo.

Según los informes, un joven de 24 años perdió el control del Mini Cooper que conducía y chocó contra un árbol.

“Necesitamos de su apoyo económico para poder enviar el cuerpo de Larry Josué Orozco Torrez a Nicaragua. Lamentablemente nuestro amigo Larry tuvo un accidente”, se lee en el perfil de la plataforma GoFundMe donde amistades y familiares de la víctima impulsan una campaña de recaudación.

Repatriación desde EEUU a Nicaragua

En lo que va del año la organización pro inmigrante Texas Nicaraguan Community (TNC, por sus siglas en inglés) ha dado acompañamiento a unas 90 familias nicaragüenses en el doloroso y costoso proceso de repatriación.

Para enviar un cuerpo a Nicaragua, TNC recomienda seguir los siguientes pasos:

1. Obtener cotizaciones por escrito: Solicita al menos tres cotizaciones de servicios funerarios y revisa detenidamente cada uno de ellos. Tienes derecho a declinar cualquier servicio que no necesites. “Por ejemplo, si no necesitas una velación porque no hay familiares en el lugar y planeas velar en Nicaragua, puedes declinarla”, señala TNC.

2. No firmar hasta estar seguro: “Nunca firmar nada con ninguna funeraria, hasta no tener la seguridad de que es lo que se quiere”, explica la organización.

3. Buscar una funeraria en Nicaragua: Buscar una funeraria en Nicaragua: “La familia debe buscar una funeraria en Nicaragua que pueda retirar el cuerpo del aeropuerto, ya que esto es un requisito de aduana”, detalla TNC y añade que “una opción económica es la Funeraria La Católica y La Auxiliadora, que cobra $115 dólares por los trámites de retirar el cuerpo o las cenizas, más $22.89 que se paga a la aerolínea”.

4. Transportar el cuerpo o las cenizas: “Una vez retirado el cuerpo, la familia puede transportarlo en su vehículo junto con la documentación proporcionada por la funeraria hasta su destino”, concluye TNC.

Tres funerarias de referencias en EEUU

-1- Funeraria Hernandez en Houston Tx

(832) 623-6844

Precios de Repatriación a Nicaragua

Van de 4,250 a 4,700 dolares incluye el flete aéreo.

-2- Funeraria ROCHELLE, en Georgia

(229) 365-0020

Funeraria Ferguson Memorial

(678) 973-4838

El Costo de la repatriación va de 6,000-6,500 dolares incluye flete aéreo.

-3 - Funeraria National Funeral Home en Miami, Florida.

305 - 631-6234

El Costo de la repatriación va desde 3,700-4,000 dolares incluye flete aéreo.

“Vamos a ir agregando más información a medida que vayamos verificando otras funerarias, que hayan hecho repatriaciones a Nicaragua”, concluyó TNC.