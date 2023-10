Armando Amaya: el drama de un periodista nicaragüense que pasa hambre en Guatemala

Confiesa que muchas noches se ha acostado con el estómago vacío. “Yo he metido curriculum en todos lados, empresas yo no solo solicito de periodista, de cualquier cosa para sobrevivir, es compleja la situación”

El periodista nicaragüense Armando Amaya vive momentos de dificultad en Guatemala desde enero pasado que le fue prohibido su ingreso al país y debe hasta lavar carros para sobrevivir.

Sin un empleo fijo, vive en condiciones precarias y muchas noches se ha acostado con el estómago vacío. “Es muy duro vivir así”, confiesa el pinolero vía telefónica a radio Corporación.

El periodista nicaragüense vive en Guatemala tras ser desterrado de Nicaragua en enero pasado. Foto: Cortesía.

El comunicador Armando Amaya dice que ha tenido dificultad para encontrar un trabajo fijo en Guatemala, a pesar de haber enviado su currículum a muchos lugares.

“Yo he metido curriculum en todos lados, empresas, yo no solo solicito de periodista, de cualquier cosa para sobrevivir, es compleja la situación”, lamenta el comunicador.

Amaya añade que tiene sus papeles en regla para mantener al día su permiso laboral, pero que es un proceso engorroso que mensualmente debe estar renovando, sin embargo algunas veces no consigue trabajo porque le dan prioridad a los ciudadanos nacionales ya que hay demasiados extranjeros en el país.

Otra de las dificultades que enfrenta Amaya es el alto costo de la vida en Guatemala, que supera sus escasos ingresos.

Cuenta que cuando le sale trabajo de lavar carros se gana 150 quetzales a la semana -casi 20 dólares-, pero un desayuno le cuesta 30 y dice que hay semanas que no los reúne.

Amaya también revela que ha pensado en emigrar a Estados Unidos, pero que es difícil en su situación porque a duras penas ajusta para pagar la renta de una habitación y alimentos.

Este comunicador asegura que algunos colegas periodistas que también han salido del país le han extendido la mano y agradece el apoyo recibido, pero reconoce que ellos también desde el exilio enfrentan sus propias dificultades.

“Es difícil y no sabemos que te vaya a tocar a futuro, yo les he dicho ahí donde he ido a trabajar lavando vehículo que el hecho de que seamos licenciados y en mi caso que estaba estudiando mi segunda carrera no te hace menos ni más porque la vida se encarga de enseñarte la humildad, tolerancia y no tener ese ego”, expresó Amaya.

Su testimonio evidencia la falta de oportunidades y de reconocimiento que sufren los periodistas nicaragüenses en el exilio, que han tenido que renunciar a su vocación y a su dignidad por la represión y la violencia que se vive en su país.

Si alguien desea apoyar a Armando Amaya, puede contactarlo directamente al número 502 4137-8936 o enviar su aporte a la cuenta en dólares del Banco Industrial, Guatemala: 198-030866-0.