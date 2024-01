Diputados ratifican reforma constitucional para desnacionalizar a nicaragüenses "traidores a la patria"

El diputado sandinista y presidente del parlamento Gustavo Porras dijo que todo ciudadano que traiciona a Nicaragua no puede ser su hijo, por lo cual debe quitársele la nacionalidad

Equipo de Periodistas

Enero 19, 2024 12:40 PM

La Asamblea Nacional aprobó en Segunda Legislatura, la reforma al artículo 21 de la Constitución Política, el cual despoja de la nacionalidad a los nicaragüenses sentenciados por delitos considerados "traición a la patria".

Durante la Sesión Especial en Conmemoración del 157 Aniversario del Natalicio del Poeta Universal Rubén Darío, los legisladores aprobaron a mano alzada la reforma constitucional.

"Artículo 21. La adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los Traidores a la Patria pierden la calidad de nacional nicaragüense", indica.

El artículo 1 de esa Ley Especial, explica que esa legislación "tiene por objeto regular la pérdida de la nacionalidad estipulada en el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Nicaragua".

Así, se establece que "las personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley N°. 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada el 22 de diciembre de 2020, perderán la nacionalidad nicaragüense".

El diputado sandinista y presidente del parlamento Gustavo Porras dijo que todo ciudadano que traiciona a Nicaragua no puede ser su hijo, por lo cual debe quitársele la nacionalidad.

También aseguró que Ortega-Murillo estaban “contentos” porque la ratificación de la reforma se realizó en Ciudad Darío.

“Aquel que no quiera y que traiciona a Nicaragua no puede ser hijo de Nicaragua y tiene que perder la nacionalidad. Hasta el año pasado un nicaragüense nacido en Nicaragua no podía perder su nacionalidad, (aunque) podía traicionar, negar a su patria y podía atacar por el hecho de haber nacido en Nicaragua”, expresó Porras.

Reiteró que ahora “todo aquel que es catalogado como traidor a la Patria, (…) una vez juzgado y sentenciado como traidor a la patria en forma inherente pierde la nacionalidad nicaragüense”.

Actualmente la Asamblea Nacional de Nicaragua está controlada por los gobernantes sandinistas que tienen mayoría absoluta.

La enmienda constitucional, reformada en la primera de dos legislaturas y la ley especial, fueron aprobadas el pasado 9 de febrero 2023, día en que fueron excarcelados y expulsados a Estados Unidos 222 prisioneros nicaragüenses, entre líderes opositores, sacerdotes y críticos al régimen de Daniel Ortega.

El régimen también dejó apátridas a otro grupo de 94 personas, sobre todo exiliados, el 15 de febrero del 2023.