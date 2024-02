Arrestan a nicaragüense embarazada por robar varios productos en una tienda de EEUU

La mujer embarazada que ya había sido detenida antes robando, alegó que no tenía el recibo de compra del producto: “ese lo pagué aparte", dijo. “Lo voy a buscar bien”, pero no lo encontró

Equipo de Periodistas

Febrero 15, 2024 12:12 PM

En las últimas horas, se ha viralizado un video que muestra el arresto de una migrante nicaragüense embarazada identificada como “Maryeris Ernestina Velásquez” en una tienda Target de Nueva Jersey, Estados Unidos, por parte de la policía local.

El vídeo, que ha generado diversas reacciones en redes sociales, muestra a la mujer siendo esposada mientras explica que pagó por los productos, pero no encuentra el recibo.

En las primeras imágenes, los oficiales se le acercan a la mujer que tiene algunos productos en una carretilla de compras y le piden que los acompañe a la parte externa de la tienda para hacerle algunas consultas.

Maryeris se identifica ante los agentes, quienes le solicitan el recibo de compra en el idioma inglés. La mujer muestra el comprobante de pago por $3.35, pero este no coincide con el producto que lleva en su carretilla por un costo de $3.18.

Para justificarlo, Maryeris, de 25 años, explica en español que "ese (producto) lo pagué aparte", sin especificar a qué producto se refiere.

La mujer continúa simulando que busca el recibo extraviado por los distintos depósitos de su bolso de mano que carga en la parte superior de la carretilla y con rostro de preocupación responde en español a los oficiales. “No sé que se me hizo el recibo de ese (producto), no sé”, repite la mujer.

Los agentes le dicen en español “tienes un problema” y ella les asegura que tiene el recibo y les repite “no sé que se me hizo”. “Pueden chequear las cámaras cuando yo pasé pagando”, añade.

Luego los oficiales le piden la licencia de conducir, ella se las entrega y le preguntan si llegó al local conduciendo, pero Maryeris responde que llegó en un Uber.

En la conversación con los agentes los policías le dicen que será arrestada por el delito de robo y casi sin entender Maryeris les asegura “yo no sé por qué no se pagó”.

Y mientras uno de los agentes le coloca las esposas, otro le saca varios productos de los bolsillos interiores de su chaqueta jeans que viste, pero Maryeris sigue insistiendo que lleva consigo recibo de esa mercancía y finge buscarlo en su bolso pese a estar esposada. “Voy a buscarlo bien”, remata.

Finalmente, después de unos segundos de espera, los oficiales le explican que a falta de recibo será arrestada y los productos serán devueltos a la tienda Target.

Vergüenza para la comunidad nicaragüense

En un segundo extracto del mismo video captado por las cámaras de los policías locales, la mujer dijo a los oficiales que es originaria de Nicaragua y tiene 40 semanas de embarazo, estas imágenes fueron compartidas por la organización Texas Nicaraguan Community (TNC) que en base a este caso publicó una reflexión.

“Hermanos si vienen a USA, trabajen honestamente, esto es una vergüenza para la comunidad nicaragüense en los USA. Los nicaragüenses históricamente tienen fama de trabajadores y honestos. Que no le tenemos miedo al trabajo. Si pensabas que la vida era fácil, lamentamos decirte que NO. Acá no se barre el dinero en las calles y se paga por todo. Pero si te esfuerzas y trabajas puedes cumplir tus metas”, escribió la TNC.

Según usuarios de redes sociales, la mujer habría sido acusada con anterioridad de sustraer prendas de vestir en otra tienda por un valor no especificado. Un video de ese incidente también se divulgó, pero en esa ocasión generó empatía en la mayoría debido a su estado de embarazo.