Iván Salazar, entre la marimba y sus estudios de computación, tocó para Miss Universo

Abril 16, 2024 01:15 PM

El marimbista Iván Salazar ha cautivado a Estados Unidos con su talento, llevando el emblemático son nicaragüense a los escenarios y corazones de la comunidad latina en el país norteamericano.

En un momento cumbre de su carrera, Salazar tuvo la oportunidad de tocar para Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, durante su gira por Estados Unidos, cumpliendo así un sueño que lo llena de orgullo y satisfacción.

“Cumplí mi sueño y mi vida ha cambiado porque me siento como un puente para las personas que todavía no han podido conocerla, ni ha sentido el cariño que ella transmite a los nicaragüenses”, dice en entrevista con 100% Noticias este nicaragüense originario de Managua.

Un momento memorable

Así recuerda Iván Salazar, de 22 años, el día 15 de marzo cuando se unió a la comunidad nicaragüense para dar la bienvenida a Sheynnis Palacios en el Dolphin Mall, un centro comercial de Miami.

También le pudo tocar al ritmo de marimba "Danza kuduro", canción con la que Sheynnis Palacios salió a competir en traje de baño durante el concurso y "Am I wrong", otra pieza musical que ha inspirado a la reina nicaragüense a no rendirse.

Persistencia y superación

“Quiero transmitir el mismo mensaje de no dejarse vencer como ella repitió en Am I wrong, de que si uno tiene el no hay que buscar el sí y yo se lo dije personalmente: yo tuve bastantes no, pero gracias a Dios hoy me dieron el sí para tocarte estas tres canciones”, dice.

Recuerda que por una semana tocó puertas para cantar en la actividad programada por la cadena de Televisión Telemundo, pero surgían diferentes motivos que lo impedían como la caravana vehicular programada que fue suspendida por llegar un día antes.

La oportunidad y el reto

"Supe que Telemundo estaba buscando músicos nicaragüenses para tocar en los cortes comerciales y al parecer yo fui recomendado en el área de marimba porque también habían chicheros y grupos folclóricos", recuerda.

Al llegar al lugar del evento dice que se dirigió a la manager de Sheynnis para expresarle que deseaba cantarle tres canciones y esta le preguntó que si reducía el tiempo a cinco minutos podría tocarlas.

Pero él mismo estuvo a punto de echarlo a perder al ser invadido por los nervios y la presión social de estar siendo observado por la producción de la televisora, la comunidad nicaragüense y la reina universal.

“Yo sentí miedo auténtico y comencé a temblar, coloqué la marimba en frente, puse un speaker y un micrófono, pero no podía hablar, las manos me temblaban y los nicaragüenses detrás de mí me alentaban”, dice.

Explica que su mayor temor no era tocar el instrumento que lo ha acompañado por los últimos seis años, si no temía quedarse solo y que los organizadores se llevaran a Sheynnis Palacios o le dijeran que había superado el tiempo pactado.

Un triunfo personal y colectivo

"Agarré un poquito de valor y con miedo empecé a tocar y toqué las tres canciones, creo que se logró lo que quería para los nicaragüenses", dice.

Iván Salazar logró sus tres propósitos, cantarle las tres canciones emblemáticas a la primera Miss Universo nicaragüense, tomarse una fotografía y en una de las tablas de su primera marimba le estampó la firma.

Además, fue invitado a una segunda presentación de Sheynnis Palacios en la ciudad de Sweetwater donde nuevamente le cantó a la modelo nicaragüense.

Embajador cultural

Su meta es lograr que el instrumento de la marimba cale tanto en Estados Unidos al punto que cuando escuchen los sones se identifiquen con Nicaragua como lo hacen con la máxima representante del país centroamericano Sheynnis Palacios.

En 2018, Salazar decidió perseguir sus sueños en Estados Unidos, donde se instaló en la ciudad de Miami para estudiar ciencias de la computación.

A pesar de los desafíos de adaptarse a un nuevo país y cultura, Salazar nunca abandonó su pasión por la marimba que también comparte de forma virtual a través de sus redes sociales.

De lunes a viernes, se dedica a sus estudios en ciencias de la computación, mientras que los fines de semana se transforma en un embajador cultural, llevando la marimba nicaragüense a diferentes eventos y presentaciones.