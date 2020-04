El abogado Yader Morazán aseguro en 100% Entrevistas que las declaraciones de la directora de la Organización Panamericana de la salud Carissa Etienne son inaceptables, por alegar "soberanía" en el manejo "inadecuado" del coronavirus que hace el régimen de Daniel Ortega

“La soberanía de los pueblos no puede tener como limitante los derechos humanos de los ciudadanos que tiene un carácter universal, es decir esa soberanía únicamente se ejerce en función de la autoridad de las facultades de mando de la población en le territorio para asuntos de gobernanza y no de derechos humanos” explicó Morazán.

Y es Etienne aseguró este miércoles que "en distintos momentos y a distintos niveles de OPS, tanto formales como informales, hemos presentado estas preocupaciones a las autoridades de Nicaragua, pero déjenme decirles que Nicaragua es un país soberano, y su gobierno toma decisiones para su gente y decide qué y cómo estructura su respuesta a la pandemia". Dicho argumento de la directora de la Organización Panamericana de la Salud fue tachado de irresponsable.

RECUERDE LEER: Ortega ordena compra urgente de alcohol en gel y guantes para evitar coronavirus en El Carmen

Así mismo el abogado Morazán asegura que “es el mismo discurso que se le ha visto a los representantes del régimen en la política barata que han desempeñado tanto en la OEA como en la ONU siempre hemos visto a la dictadura alegar asuntos de soberanía, sin embargo en el derecho actual la soberanía ya no esta por encima de los derechos humanos, hay consenso mundial a partir de la declaración universal de los derechos humanos en que la salud debe verse como un derecho humano” dijo Yader a Lucía pineda Ubau en 100% Entrevistas.

De igual manera el abogado aseguró que las declaraciones de Etienne "van en contra de la propia naturalez" de la organización que ella representa, "porque es una organización regional precisamente para ver el tema de la prevención, mitigación y detención de este tipo de virus… decir que los gobiernos mandan en sus casas es decir que la organización panamericana de la salud no tiene ningún sentido ni razón de ser” aseguró Morazán.

ADEMAS LEA: Ex funcionario de OPS: Preocupación de Carissa Etienne por manejo de covid-19 en Nicaragua es un "lavado de manos"



En Nicaragua el régimen de Daniel Ortega y el Ministerio de Salud mantiene a diario el mismo discurso que en el país hay únicamente 6 casos positivos y todos han sido importados, cuando a través de 100% Noticias se logró desmentir dicha información por que el caso número 6 se trata de un taxista que no tiene registro de viajes fuera del país, siendo este un caso de contagio comunitario sin embargo las autoridades del régimen persisten en decir que no existe contagio comunitario en el país.

LEA TAMBIEN: Cuba reporta tercer caso Covid-19 importado desde Nicaragua

Además, exponen a los nicaragüenses a diversas actividades donde existe aglomeración de personas y no han tomado medidas de prevención eficaces hasta el momento, continúa recibiendo y apostando a recuperar el turismo en el país teniendo las fronteras abiertas si las medadas necesaria.