El video de una oficial de policía de Tipitapa, se hizo viral en las redes sociales, por la denuncia que hacía la mujer en contra de su superior que no permitió que sus compañeros del distrito 8 la trasladaran a un hospital, tras desmayarse y presentar tos seca y dificultad respiratoria.

La sub-oficial de Policía fue identificada como Rosario de la Trinidad Espinoza Boniche, es militante sandinista. Varios miembros de su familia son policías y también militantes sandinistas.

#LoÚltimo Este es el video donde la supuesta policía del distrito 8 dice que estaba en un colchón y la bajaron de camioneta por órdenes del superior. Sus compañeros pretendían llevarla al hospital por supuestos síntomas #COVID19



"Soy la compañera del distrito 8 lo cual los compañeros dicen que me bajaron de la patrulla aqui tengo donde me arrastraron, aqui me acostaron (tose) en la colchoneta superior (tose) no quiso (tose) dejarme (tose) que me llevaran al hospital, mientras los compañeros decían (tose) que sí" siguió tosiendo y la oficial cortó la grabación.

La mujer en uno de los videos informó que se "desmayó" que los "chavalos me bajaron, no me aguantaban y caí hincada" y denunció que "en medio de la crisis el capitán dijo que me iban a llevar mañana, que yo soy una loca" manifestó en el video la oficial.

#LoÚltimo Supuesta Policía del diatrito 8, Tipitapa denuncia que su superior no permitió que la llevaran a hospital. La mujer tiene aparente síntomas de covid-19. Este es el video que circula de forma viral en redes donde anuncia a otra supuesta jefa que pediría su baja



"Voy a poner mi baja jefa, no es justo lo que me hicieron...Me gusta la Policía, amo la Policía, pero usted sabe muy bien los problemas que yo he tenido...yo voy a poner mi baja" expresó la oficial.



En perfiles de facebook de fanáticos sandinistas identificaron a la mujer policía como Sub-oficial Rosario Boniche, quien trabaja en el área de seguridad pública de la estación policial de Tipitapa.

En el perfil de facebook de Mahomed Karim, quien se define como sandinista en todas sus publicaciones, escribió que la "suboficial estaba en proceso de baja deshonrosa" cuando grabó el video y lo compartió en sus redes.



"Está hpt Suboficial mayor de la Policia, payasa hizo UN video pues estaba en proceso de baja DESHONROSA y subió esto por qué fue pagada por la derecha hoy 19 de abril ya auxilio judicial está detrás del caso para desmentir que porta Coronavirus" dice el fanático Mahomed Karim.



Por su parte la activista sandinista Azucena del Socoro Osejo Hernández expresó en su facebook "¡MUCHO OJO! montaje de video de mujer ex-oficial de policía llamada Rosario Boniche ( baja deshonrosa ), es noticia falsa !!!" dijo esta ciudadana en su perfil.



Con las publicaciones de los sandinistas y los comentarios que generaron en sus redes confirmaron: que la mujer es Policía y que "estaba en proceso de baja deshonrosa". que por grabar el video la consideran "traidora" y le recetan "cárcel", el "paredón" en vez de asistencia hospitalaria.



Fuentes de 100% Noticias informaron que la oficial de policía es habitante del barrio Oronte Centeno de Tipitapa e identificaron al conductor de la patrulla, que por órdenes superiores no hizo el traslado a un hospital. Se trata de Hugo Tercero, quien es policía del área de seguridad pública y efectivamente es chofer de patrullas y realiza los traslados de efectivos a destinos orientados por sus jefes.

Todavía la sancionada Policía sandinista no se pronuncia sobre la denuncia de la oficial Rosario Espinoza Boniche, quien dijo que pediría su baja porque no la trasladaron a un hospital para recibir asistencia en su salud. En el video se observa a la oficial con una tos que no cesa, llorando y con evidentes dificultades para respirar.