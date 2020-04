Dora María Téllez: Régimen sandinista prioriza represión y no prevención

La ex ministra de salud Dora María Téllez asegura que el régimen de Daniel Ortega esta dando prioridad a la represión contra los disidentes a su régimen que a la salud de todos los nicaragüenses al no prevenir la propagación del Coronavirus.

“El ministerio de salud ha denunciado que tiene 10 caso de personas enfermas con Covid-19, pero sabemos que el ministerio de salud miente por que hay fuentes dentro del ministerio de salud que dicen que hay mas de 400 personas enfermas realmente registradas en el ministerio de salud” dice Téllez a través de un video difundido en redes sociales.

Además, enfatiza en que reciben ordenes de la pareja dictatoria para que los médicos no informen del estado de salud real de los pacientes “esta mentira se alimenta por que hay ordenes desde arriba hasta abajo del ministerio de salud de que haya adulteración de diagnostico que no se les diga los diagnósticos verdaderos a los pacientes ni a sus familias incluso nos han llamado personas denunciando que están quemando expedientes para borrar la huella” asegura Dora María.

“La policía miente por que la prioridad para el régimen es la represión, gastaron mucho dinero llevando antimotines a Ometepe, pero no gastan dinero haciendo lo que tiene que hacer”, por que no se ha visto ni a las alcaldías ni al Mined limpiando con solución de cloro las paradas de buses, parque, escuelas dijo la ex ministra de salud.

Dora María Téllez expresa que este es un régimen que mete dinero en la represión pero no mete dinero en la prevención por eso miente el ministerio de salud porque no quieren actuar para prevenir el contagio del coronavirus… se dedican a promover el contagio” criticó Téllez