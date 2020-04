Taxista recuperado de covid-19 confirma a 100%Noticias que nunca salió del país y que el último lugar que visitó fue el Mercado Oriental

100%Noticias se contactó por messenger con el taxista Raúl Flores, quien se recuperó del coronavirus hace pocos días. El paciente recuperado confirmó a 100%Noticias que nunca salió fuera de Nicaragua y que el último lugar que visitó antes de recaer gravemente por el virus fue el populoso mercado oriental, sitio que sería el posible lugar de contagio.

A continuación les presentamos una breve entrevista que contestó de forma escrita y escueta el señor Flores a este medio de comunicación. 100%Noticias solicitó una entrevista en cámara, pero el paciente recuperado no quiso acceder.

¿Donde pudiste contagiarte?

Yo anduve en el mercado oriental desde diciembre no trabajo

¿Saliste del país ?

No, en ningún momento, no he trabajado desde diciembre

¿Y a qué te has dedicado desde diciembre?

Tengo varios taxis los doy a trabajar y a parte que toda mi familia está en USA recibí remesas

¿A tu familia le hicieron pruebas COVID-19?

Si, pero gracias a mi Dios es grande yo sentí su presencia

Si, a todos y salieron negativas

Toda mi familia, buenos amigos con que estuve están bien

¿Pasaste intubado dos semanas?

Si, Gracias a Dios aquí estamos para darle Gracias y vean que es el único que sana cuando oramos con Fe, pasé dos semanas sedado yo no me di cuenta

¿Estás en casa desde el domingo 19 de abril?

Si, a medio día me dieron de alta

¿Que le puedes decir a la gente qué tal vez no han tomado en serio el COVID-19?

Qué hay que cuidarse y tomar sus medidas que vean lo qué pasa en el mundo y darle gracias a Dios por la vida.

Saludos Lucía voy a descansar

Dios te bendiga

En redes sociales circula un video del sobreviviente, quien narra el proceso de hospitalización y recuperación del virus.

Leer más: Relato del taxista sobreviviente por covid-19 revela que el Minsa lo desapareció de la lista a pesar que siguió hospitalizado

Según el sobreviviente, el pasado 29 de marzo acudió al Hospital Occidental de Managua "Dr. Fernando Vélez Paiz" porque presentaba síntomas como dolores de cabeza, fiebre, tos, cansancio, “asistí al hospital me tomaron la temperatura la llevaba alta, me tomaron unas placas que refleja que los pulmones estaban mal, me hicieron la prueba del covid-19 y tenía que esperar al día siguiente el resultado, dormí en el hospital, al día siguiente llegaron los resultados y salió indeterminado y por el daño a los pulmones me trasladaron en ambulancia al hospital Alemán Nicaragüense (centro hospitalario destinado para atender a pacientes con coronavirus), cuando llego al hospital me recibieron tres doctores, los cuales me volvieron hacer otras placas y de entrada me dijeron necesitamos intubarte, pero a mí me da miedo mando un mensaje a mi familia que me saques de ahí, pero los médicos me dicen déjanos que te salvemos la vida” relata el taxista.