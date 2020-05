Estados Unidos seguirá sancionando al régimen dictatorial de Daniel Ortega

10:15 a.m.

"No terminaremos con medidas que tenemos hasta que veamos pasos concretos de Ortega hasta que se de salida sin condiciones de presos politicos" dijo el sub secretario adjunto de la oficina de asuntos del hemisferio occidental Jon Piechowski sobre el régimen dictatorial en Nicaragua

El sub secretario adjunto, Jon Piechowski, de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró hoy en un teleconferencia sobre el día mundial de la libertad de prensa, que su gobierno está "dispuesto" a seguir sancionado al régime dictatorial de Daniel Ortega, porque no ven de parte de Ortega "pasos" para una salida democrática.

"No terminaremos con medidas que tenemos hasta que veamos pasos concretos de Ortega hasta que se de salida sin condiciones de presos políticos, que haya reforma electoral que podria permitir elecciones libres y justas y vemos que estamos hablando de respeto" dijo Piechowski, quien agregó "uno no puede celebrar elecciones libres y justas sin que la Prensa pueda reportar y sin que los ciudadanos puedan expresarse, hasta que no veamos esas condiciones, nosotros estaremos dispuestos a seguir sancionando".

Esta semana Daniel Ortega pidió en dos intervenciones públicas, que Estados Unidos levante o suspenda las sanciones, bajo el argumento de la pandemia del coronavirus. Las sanciones al régimen de Ortega son de carácter individual y dirigidas a empresas de la familia dictadora.

PUEDE LEER: “Mal haría Daniel Ortega y Rosario Murillo en subestimar sanciones europeas” aseguran analistas

Piechowski valoró como "muy alentador" las sanciones que aplicó el Consejo de la Unión europea a seis funcionarios del régimen Ortega-Murillo, que ya habían sido sancionados por Estados Unidos.

"Nosotros creemos que es muy alentador lo que la Unión europea hizo ayer, sancionar a 6 oficiales responsables de violaciones de derechos humanos es un paso importante" y destacó la importancia que "todos los países democráticos alcen la voz juntos para aislar al régimen de Ortega".

El sub secretario adjunto no descartó que de parte de Estados Unidos hayan más sancionados incluido otros hijos de Ortega y Murillo, que se encargan de realizar ataques a periodistas y medios independientes, además del jefe de inteligencia de la policía sandinista Adolfo Marenco quien ha sido identificado en persecución y vigilancia de periodistas.

" Como hemos sancionado a 18 personas y 6 entidades habrá otros individuos que están vinculados en varias violaciones o corrupción que hasta el momento no han sido sancionado, así que podria pasar que esa persona resulte sancionada en futuro, pero no puedo especular" aseguró Piechowski.

SIGA LEYENDO: Reino Unido se suma a sanciones contra el régimen de Daniel Ortega

NO SORPRENDE A ESTADOS UNIDOS SOLIDARIDAD DE ORTEGA CON MADURO

El sub secretario adjunto, aseguró que "no es nada sorprendente que Ortega diga que está unidos a Maduro" a quien Estados Unidos considera el líder del cartel de los "soles" y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares para dar con su ubicación exacta. "En cuanto a vinculos de Nicaragua y Venezuela, estos vínculos estaban muy claros desde hace mucho tiempo" dijo y ejemplificó estas relaciones con Albanisa " vinculada y conectada con estafa, robo y petróleo venezolano, esto está claro" aseguró el sub secretario adjunto de la oficina de asuntos del hemisferio occidental.